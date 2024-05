Panasonic Lumix S9 offre foto pro con facilità d’uso da smartphone

Pubblicità

In un mondo in cui si fa ormai tutto con lo smartphone sembra esserci ancora spazio per una Full Frame: si pensa questo leggendo il comunicato stampa che annuncia Lumix S9, nuova la nuova mirrorless di casa Panasonic, una fotocamera che cerca di unire il meglio dei due mondi con un prodotto sostanzialmente diverso dal solito.

Come uno smartphone infatti offre l’editing di foto e video direttamente dallo schermo: una volta caricati i profili preferiti dall’app, è possibile sistemare gli scatti direttamente dalla fotocamera e senza bisogno di altro (la funzione si chiama REAL TIME LUT e si attiva tramite apposito pulsante).

Altra analogia coi nostri telefoni è data dall’assenza di un mirino, indubbiamente scomodo all’aperto soprattutto quando la luce solare è forte.

Non c’è neppure il joystick, perché proprio come negli smartphone la messa a fuoco si regola semplicemente toccando il punto interessato sullo schermo. E per finire l’otturatore è solo elettronico, quindi con le foto artistiche si rischia quantomeno il rolling shutter.

Tutte caratteristiche che come dicevamo hanno uno scopo ben preciso, quello di non allontanare troppo l’utente dall’esperienza degli smartphone al quale è ormai abituato da quasi un ventennio, ma dargli al contempo la possibilità di scattare foto di una qualità ben superiore, quella che ancora oggi riesce a darci soltanto una fotocamera Full Frame, come è appunto la nuova Panasonic Lumix S9.

Ci sono cose che si possono ancora migliorare tramite un aggiornamento software, come ad esempio semplificare il menu della fotocamera (che è lungi dall’essere semplice come il fare foto col telefono) o aggiungere la possibilità di usare il telefono come telecomando per lo scatto a distanza.

Ma la connessione con lo smartphone è già tanta roba: basti pensare che le foto appena scattate possono finire istantaneamente sul telefono, magari già sistemate col profilo preferito, pronte per il caricamento sui social.

Altri limiti invece sono di natura fisica e qui non c’è soluzione. Il più grande forse è dato dall’assenza di un sistema per la dissipazione del calore che mette il freno soprattutto a chi vorrebbe acquistarla in ottica video. In tal caso prima di fermarsi per farla raffreddare vengono garantiti solo 20 minuti di registrazione video in Full HD, che scendono a 15 se si sceglie il 4K oppure solo 10 minuti in 6K.

Specifiche tecniche

La nuova Panasonic Lumix S9 come dicevamo è una mirrorless Full Frame che assomiglia molto a Lumix S5 II, ma in un corpo molto più piccolo. Dicono che il sensore sia grande come quello della Sony AC7, mentre il corpo è paragonabile alle dimensioni della Fujifilm X100 VI.

sensore CMOS FF da 24,2 MP;

CMOS FF da 24,2 MP; tecnologia AF con PDAF (Phase Detection Auto-Focus) per il tracking del soggetto;

con PDAF (Phase Detection Auto-Focus) per il tracking del soggetto; Dual I.S. 2 a 5 assi e Active I.S. riducono il mosso a mano libera;

2 a 5 assi e Active I.S. riducono il mosso a mano libera; video in MP4 Lite in Open Gate 4:2:0 10 bit a 30p/25p pronti per i social;

in MP4 Lite in Open Gate 4:2:0 10 bit a 30p/25p pronti per i social; peso 400 gr;

400 gr; quattro colori: Jet Black, Crimson Red, Dark Olive, Classical Blue.

Panasonic Lumix S9: disponibilità e prezzi

Panasonic Lumix S9 è già in vendita nei negozi a partire da 1.699,99 € solo corpo, oppure in kit con obiettivo 20-60 mm a 1.999,99 € o con lente 28-200 mm a 2.499,99 €.

Prossimamente anche online e su Amazon.