Da Netflix il gioco mobile sul problema della scarsità d’acqua

Netflix sta utilizzando la sua crescente collezione di giochi mobili per sostenere una giusta causa. Il servizio di streaming ha lanciato tre giochi Android e iOS, tra i quali “Questa è una storia vera”, un gioco destinato a sensibilizzare sulla mancanza di acqua potabile.

Il titolo è una sorta di un RPG educativo che sfida l’utente a percorrere chilometri nell’Africa subsahariana per trovare acqua, mentre si avrà a che fare con bracconieri, tempeste di vento e altri pericoli. È un commento franco sull’attuale stato delle cose: ad oggi, 771 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile.

Gli altri giochi sono meno toccanti, ma potrebbero comunque risultare interessanti. Pik Pok ha svelato sia Into the Dead 2: Unleashed, un sequel del suo ibrido corridore/shooter endless, sia Shatter Remastered, una modernizzazione del suo crossover brick-breaker/shoot-em-up per PS3.

Tutti e tre i giochi sono disponibili su Android e iOS. Come con altri giochi Netflix, l’ultima selezione è “gratuita” una volta effettuato l’accesso con il proprio account. Queste versioni probabilmente non convinceranno l’utente iscriversi a Netflix. Tuttavia, “Questa è una storia vera” potrebbe utilizzare la fitta platea del colosso per un vasto pubblico e diffondere un messaggio importante.

Potremmo dire che Netflix sta facendo, in un certo qual senso, quello che in molti si aspettavano da Apple Arcade.