Amazon Prime Video, tutte le novità di febbraio 2020

Film, serie tv, nuove stagioni di serie attese e da non perdere arricchiranno il catalogo della televisione in streaming di Amazon dal 1° febbraio 2020. Dopo aver affrontato un 2019 unico, il più interessante di sempre per il mercato dello streaming tv con l’arrivo di Apple TV+ e Disney+, Amazon Prime Video continua a proporre nuovi titoli ai suoi utenti e offre tante novità anche per il mese di febbraio.

L’attesissima serie Hunters, creata da David Weil con protagonista Al Pacino e prodotto dal premio Oscar Jordan Peele, sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 21 febbraio 2020.

La serie vede nel cast tra gli altri Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L’eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida.

Dopo la riconferma nella recente “stagione dei premi” con vittorie e nomination ai Golden Globe, ai SAG Award e agli Emmy 2019 la terza stagione de La Fantastica Signora Maisel arriva su Prime Video anche nella versione doppiata in italiano. Nella terza stagione Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è glamour, ma anche frustrante, e imparano una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai.

All Or Nothing: The Philadelphia Eagles sarà disponibile in esclusiva su Prime Video

dal 7 Febbraio 2020. In questa nuova stagione della saga di documentari All Or Nothing Carson Wentz, l’attaccante Pro Bowl Zach Ertz e i coraggiosi difensori Malcolm Jenkins, Fletcher Cox e Brandon Graham daranno il massimo per riportare il Trofeo Lombardi a Philadelphia, dove gli Eagles sono molto di più di una squadra.

A partire da febbraio saranno disponibili su Amazon Prime Video le serie tv e i film:

Serie TV

Riverdale – la terza stagione dal 1° febbraio

The Bold Type – la seconda stagione dal 3 febbraio

Pequeñas Coincidencias – la seconda stagione dal 15 febbraio

Film e docu-serie

La Profezia Dell’Armadillo – dal 1° febbraio

Maria Maddalena – dal 4 febbraio

Pacific Rim: La Rivolta – dal 4 febbraio

Jurassic World: Il Regno Distrutto – dal 9 febbraio

Obbligo o Verità – dal 9 febbraio

Hotel Artemis – dal 24 febbraio

La Prima Notte Del Giudizio – dal 24 febbraio

Una collezione dei film di Carlo Verdone tra cui Gallo Cedrone, Sono Pazzo Di Iris Blonde – dal 1° febbraio

Una collezione dei film di Leonardo Pieraccioni tra cui Io & Marilyn, Una Moglie Bellissima – dal 1° febbraio

Febbraio sarà, invece, l’ultima occasione per guardare:

Le prime cinque stagioni di Homeland, fino al 29 febbraio.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.