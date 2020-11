Da SBS Polo Plus, le custodie iPhone 12 compatibili con MagSafe

SBS, brand noto nell’ambito degli accessori per smartphone e tablet, presenta le POLO PLUS, custodie per i nuovi iPhone 12 certificate e compatibili con MagSafe, dunque dotate di certificazione Apple, Made for MagSafe, e compatibili con gli accessori MagSafe di Apple.

Ricordiamo, anzitutto, che MagSafe è la tecnologia Apple che utilizza i magneti per unire e allineare correttamente tra di loro accessori e dispositivi tecnologici, primo fra tutti, ma non solo, il caricabatteria wireless.

Questo sistema, nato su Mac, è stato, poi, declinato sui nuovi modelli di iPhone 12 con una funzione molto interessante: una componente circolare inserita nella superficie della custodia dello smartphone, permette di agganciare al dispositivo i vari accessori dedicati. Tra questi anche l’alimentatore MagSafe che alimenta il device sfruttando la ricarica wireless alla potenza massima fino a 15 Watt.

SBS presenta adesso le Polo Plus, custodie in silicone in fase di certificazione per l’utilizzo di MagSafe, a breve disponibili sul mercato. Presentano all’interno una placchetta magnetica che permette di agganciare perfettamente lo smartphone a un alimentatore MagSafe: basterà un semplice gesto per sfruttare la ricarica wireless di 15 Watt di potenza che caratterizza il nuovo caricabatterie Apple: il magnete, infatti, allinea la custodia all’alimentatore, senza bisogno di dover trovare l’aggancio perfetto.

Si tratta di una soluzione particolarmente versatile e molto pratica nell’utilizzo quotidiano, che permette di alimentare il dispositivo in modalità wireless fino a 15 Watt, raddoppiando di fatto la potenza di ricarica.

