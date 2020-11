Cyber Monday, Smartwatch Fossil Gen 5 a solo 159 €

Se siete interessanti ad una alternativa ad Apple Watch grazie al Black Friday trovate in forte sconto Fossil Gen 5E, uno smartwatch molto recente (è stato presentato a ottobre) che Amazon offre a solo 159 euro invece che 230 euro.

Stiamo parlando di un orologio da 44mm che ha tutto quel che serve dal GPS al sistema diu rilevamento del battito cardiaco. Ha una batteria con un particolare sistema di gestione personale grazie al quale è possibile creare una modalità di gestione personalizzata con profili per allenamenti, per la serata (quando alcune funzioni non sono utili) o per il lavoro.

Non mancano NFC, la ricarica magnetica, la ricarica rapida (80% in 50 minuti), giroscopio, quadranti personalizzabili. Basato su piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 è compatibile per alcune funzioni anche con iOS 12 e successivi.

Maggiori informazioni le trovate nell’articolo che Macitynet ha scritto alcune settimane fa quando il Fossil Gen 5 è stato presentato.

Questo orologio ha un prezzo di 229 euro, Amazon lo vende nella versione in colore nero in occasione del Black Friday a 159 euro, un prezzo introvabile.

Click qui per comprare.