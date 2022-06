Ferro da stiro verticale e portatile in offerta a 37,62 euro

A chi piace stirare i vestiti? Talvolta però, specie se bisogna affrontare un incontro di lavoro importante, l’abito senza una grinza aiuta a fare una buona impressione. Chi è poco pratico col ferro da stiro può tuttavia affidarsi ad una soluzione come YS3020, al momento in promozione, perché elimina le pieghe in un lampo e non ha bisogno di una tavola per funzionare.

Questo lo rende particolarmente utile e versatile soprattutto in viaggio, perché è molto compatto e può essere facilmente trasportato in valigia. E’ sufficiente avere un appendiabiti per mantenere il vestito appeso e in verticale, ma in alternativa si può poggiare anche su un letto: questo strumento, che ha la forma di un phon per capelli, è progettato proprio per sfruttare la forza di gravità per eliminare grinze e pieghe sfruttando il suo potente getto di vapore.

Ha un serbatoio da 130 millilitri che permette di usarlo continuamente anche per stirare un cappotto senza dover fermarsi per ricaricarlo d’acqua, e promette una stiratura efficace in appena trenta secondi di utilizzo. Il motore è da 800 Watt e assicura un’erogazione di 22 g / min di vapore continuo, mentre sull’estremità sono presenti delle spazzoline che possono essere usate per eliminare le pieghe più difficili e raccogliere gli eventuali pelucchi che si formano sugli abiti di lana.

Può stirare t-shirt, cappotti, giacche, vestiti, maglioni di lana e abiti di seta, e forma e dimensioni come dicevamo lo rendono particolarmente tascabile: in questo è aiutato dalla maniglia ripiegabile, che gli fa assumere la forma di una borraccia quando non viene utilizzato (da chiuso misura 19 centimetri di altezza e 7 di diametro), permettendo di infilarlo anche in un cassetto del comò in modo da averlo sempre pronto all’uso in camera da letto.

Questo ferro da stiro portatile pesa intorno ai 600 grammi col serbatoio vuoto e si alimenta collegandolo alla presa di corrente tramite il cavo lungo un metro e mezzo. Costa 62,69 euro ma al momento è scontato al 40% e costa 37,62 euro.

