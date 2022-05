Diablo Immortal avrà trascrizione chat vocale e sintesi vocale

In vista dell’uscita di Diablo Immortal fissata per il 2 giugno, il team di sviluppatori di Blizzard ha parlato di alcune delle funzionalità di accessibilità che hanno integrato nel gioco, per far sì che l’esperienza videoludica possa funzionare per tutti.

Il supporto del controller, in primis. E’ stata una delle caratteristiche più importanti che il team ha voluto portare su Diablo Immortal:

Sarai in grado di giocare a Diablo Immortal con controller sia su dispositivi mobili che su PC. Molti controlli, tra cui competenze, accesso alla chat e altro ancora, possono essere rimappati dalla scheda controller del menu delle impostazioni

Oltre al supporto del controller, Blizzard sta anche inviando ai recensori di Diablo Immortal un controller Razer Kishi che trasforma lo smartphone in una console simile a Switch o Steam Deck. Lo sviluppatore ha affermato che l’opzione non ha lo scopo di incentivare o incoraggiare in alcun modo gli utenti ad affrontare il gioco esclusivamente tramite un controller, anzi:

touch screen, controller, mouse e tastiera, ecc. Sono tutte opzioni super praticabili

Chattare con gli amici è un’altra funzione progettata per essere il più accessibile possibile, con trascrizione nativa della chat vocale e funzioni text-to-speech. L’aggiunta a sorpresa del supporto per PC è stata, di per sé, una scelta fatta in parte per motivi di accessibilità. In un’intervista con The Verge, il general manager di Diablo, Rod Fergusson, ha dichiarato «È importante che Diablo Immortal raggiunga il maggior numero possibile di giocatori».

Ricordiamo che Diablo Immortal verrà lanciato su iPhone, iPad, Android e computer PC Windows in open beta il prossimo 2 giugno. A maggio Blizzard ha svelato Warcraft Arclight Rumble, il primo gioco della serie Warcraft che approderà su iPhone e Android.

