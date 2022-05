Stranger Things 4 include un avvertimento dopo la sparatoria in Texas

Somiglianze agghiaccianti tra le scene di apertura di Stranger Things 4 e i recenti avvenimenti riguardanti la sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, hanno portato Netflix ad anteporre un avviso prima dell’avvio della puntata.

Oltre a un riassunto dei capitoli precedenti di Stranger Things, la nuova stagione inizia con un breve messaggio che spiega come la produzione di Stranger Things 4 si è conclusa nel 2021, e che gli spettatori potrebbero essere disturbati dai parallelismi tra le scene del primo episodio e quanto avvenuto realmente durante la sparatoria nella scuola del Texas, che è costata la vita a due insegnanti e 19 bambini.

Nei giorni precedenti alla premiere della quarta stagione di Stranger Things, Netflix aveva precedentemente caricato le scene in questione su YouTube come teaser, ma da allora il video è stato eliminato. L’avviso sui contenuti di Netflix, come mostrato da TheVerge, appare quando si riproduce la premiere della quarta stagione e sembra che il messaggio appaia solo la prima volta che viene premuto il tasto play.

Anche se Stranger Things 4 è per lo più ambientato nel 1986, la premiere della stagione – “Capitolo Uno: The Hellfire Club” – si apre alcuni anni prima, quando agli Hawkins National Laboratories erano ancora in corso esperimenti su Undici e altri bambini con abilità avanzate. “The Hellfire Club” inquadra il laboratorio Hawkins sia come prigione che come ambiente scolastico per Undici e i suoi coetanei, e l’episodio descrive in dettaglio come il loro tempo lì sia culminato in un orribile attacco che ha portato alla morte della maggior parte dei bambini e del personale.

Anche la premiere della serie di Obi-Wan Kenobi si apre su una scena di bambini uccisi in un contesto scolastico – un’istantanea di uno dei momenti più significativi della storia di Star Wars. anche Disney ha aggiunto un avviso di contenuto, che appare nella pagina Dettagli dello show, piuttosto che all’inizio dell’episodio stesso. Secondo Variety, l’avvertimento inizialmente recitava:

Anche se questa serie immaginaria è una continuazione della storia dei film di Star Wars girati molti anni fa, alcune scene potrebbero essere sconvolgenti per gli spettatori alla luce dei recenti tragici eventi

Poi è stato abbreviato in

Ci sono alcune scene in questa serie immaginaria che alcuni spettatori potrebbero trovare sconvolgenti

Obi-Wan Kenobi e Stranger Things 4 che si aprono con raccapriccianti omicidi scolastici possono essere del tutto casuali, ma avvengono in uno dei momenti più difficili che si possa immaginare.

