I benchmark dimostrano che gli iPhone 13 sono più veloci dei nuovi Galaxy S22

I nuovi Galaxy S22 sono indicati da Samsung come “la più avanzata esperienza premium della serie S”; sono tra gli smartphone Android più veloci sul mercato ma Apple può dormire sogni tranquilli, come si evince da alcuni benchmark che hanno messo a confronto gli iPhone 13 con gli ultimi dispositivi di Samsung: gli smartphone di Apple vincono con un margine considerevole in termini di prestazioni del processore.

Benchmark con Geekbench 5 eseguiti da PCMag evidenziano un punteggio di 3433 nei test multi-core con il Galaxy S22 Ultra con processore Snapdragon 8 Gen 1, rispetto ai 4647 punti ottenuti con l’iPhone 13 Pro Max con il SoC A15 Bionic; in altre parole l’iPhone 13 Pro Max è in questi test circa il 35% più veloce (in termini di performance della CPU) rispetto al Galaxy S22 Ultra.

I benchmark mostrano un miglioramento delle prestazioni rispetto allo Snapdragon 888 dello scorso anno, con un 13% di incremento nei test single-core e del 9% nei test multi-core con Geekbench.

Negli Stati Uniti tutti i Galaxy S22 sono venduti con la CPU Snapdragon 8 Gen 1; i modelli venduti in Europa integrano invece il chip Exynos 2200 di Samsung; quest’ultimo evidenzia nel multi-core un punteggio intorno ai 3000 e quindi l’iPhone è sempre decisamente migliore in termini di prestazioni della CPU.

Con Basemark Web (benchmark specifici per il web) la serie Galaxy S22 evidenzia migliorie di complessive di circa l’8% rispetto al Galaxy S21 Ultra, ma ancora una volta l’iPhone 13 Pro Max batte ampiamente senza battere ciglio la concorrenza.

PCMag ha anche seguito test con Geekbench ML, un benchmark specifico per il machine learning: l’iPhone 13 Pro Max ha ottenuto un punteggio di 948, mentre il Galaxy S22 Ultra un punteggio di 448. Il Neural Engine integrato nel SoC A15 degli ultimi iPhone è grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, rendendo possibili la modalità Cinema, lo Smart HDR 4 e altre funzionalità ancora.

Il redattore di PCMag che ha eseguito i benchmark evidenzia un potenziale problema di thermal throttling notato sul Galaxy S22 Ultra: avviando più volte i benchmark il telefono diventa velocemente caldo, abbassando ulteriormente i punteggi che è possibile ottenere.