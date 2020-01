Disney+ in Italia arriva il 24 marzo con prezzo d’assalto contro Apple TV+

In un colpo solo la multinazionale di Topolino comunica i prezzo di Disney+ in Italia e anche una settimana di anticipo rispetto alla precedente data di lancio: il nuovo servizio di TV in streaming sarà disponibile nel nostro Paese tra due mesi, esattamente dal 24 marzo, con qualche giorno di anticipo quindi rispetto alle comunicazioni dello scorso novembre che lo davano disponibile per la fine dello stesso mese.

Partiamo innanzitutto dal prezzo Disney+ in Italia: saranno sufficienti 6,99 euro al mese oppure si potrà acquistare il pacchetto annuale per 69,99 euro, quindi con un risparmio di 13,89 euro, ovvero uno sconto pari quasi al prezzo di due mesi di abbonamento.

Il prezzo di Disney+ in Italia è perfettamente in linea con qullo USA da 6,99 dollari al mese, con conversione dollaro-euro uno a uno, ma anche mirato per competere direttamente con Netflix che parte da 7,99 euro al mese, oltre che con Apple TV+ che è proposto al prezzo più basso di tutti, solamente 4,99 euro al mese, ma può al momento contare su un catalogo di film e serie TV molto più limitato rispetto agli altri.

Questo nuovo servizio di televisione in streaming targato Disney era stato annunciato nel mese di marzo dello scorso anno, insieme a una anticipazione dei primi servizi disponibili in esclusiva per gli abbonati. Oggi, anche grazie al sito ufficiale aggiornato, ne sappiamo di più. Ad esempio è certo che proporrà film inediti e serie TV mai viste prima, con nuovi documentari targati National Geographic e contenuti di Pixar, Marvel e Star Wars, marchi e serie celebri che fanno infatti capo alla stessa Disney.

Il servizio inoltre consentirà di utilizzare lo stesso abbonamento contemporaneamente su quattro diversi dispositivi, molto interessante quindi se si desidera dare l’accesso allo stesso account a diversi membri dello stesso nucleo familiare. E’ quindi confermato che questo servizio costerà la metà di quel che attualmente si deve spendere per abbonarsi al suo rivale Netflix per avere 4 account e risoluzione 4K, sebbene il confronto si deve fermare qui in quanto i contenuti offerti da uno e dall’altro sono completamente diversi (secondo qualcuno troppo pochi per Disney+, per lo meno in Europa).

I contenuti inclusi saranno disponibili fino alla risoluzione 4K e potranno essere scaricati per una visione offline su un massimo di dieci dispositivi diversi. Tra questi sappiamo che dovrebbe inoltre trattarsi di un servizio utilizzabile senza remore da tutta la famiglia in quanto film vietati ai minori (come Deadpool) non saranno mandati in onda.

Tra i titoli confermati ci sono Hero Project di Marvel, Il Mondo Secondo Jeff GoldBlum per National Geographic, la serie High School Musical, Encore!, le acclamate serie TV The Mandalorian e The Clone Wars tra quelli legati alla saga Star Wars, Float e infine Lilli e il Vagabondo e Un Giorno tra quelli a marchio Disney.

Nonostante la partenza negli Stati Uniti abbia avuto qualche intoppo, i pronostici sono comunque ottimistici: entro il 2024 sono previsti 130 milioni di abbonati, complice anche la fama che l’azienda si è conquistata nel corso di una storia carica di traguardi e che dura ormai da quasi cento anni.

