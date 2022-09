iPhone 14 Pro, Apple spiega in quali casi il display Always‑on si disattiva automaticamente

Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 14, c’è il display always‑on, che consente di tenere sempre sott’occhio le informazioni importanti (qui esempi di alcune tra le prime app che sfruttano questa funzionalità).

La schermata di blocco è sempre visibile (non c’è bisogno di toccarla per sapere cosa c’è di nuovo) e quando si tiene in tasca o a faccia in già l’iPhone, il display si oscura per risparmiare batteria.

In un documento di supporto, Apple elenca otto scenari nei quali il display always-on si disattiva temporaneamente e automaticamente.

Per risparmiare batteria, il display diventa completamente nero quando:

l’iPhone è collocato a faccia in giù

l’iPhone si trova in tasca o in una borsa

è attiva la full immersion Riposo

è attiva la modalità “Risparmio energetico” in Impostazioni > Batteria

l’iPhone è connesso con CarPlay

si sta usando la funzionalità Continuity Camera

non avete usato l’iPhone da un po’ (il dispositivo impara gli schemi di attività dell’utente e attiva/disattiva il display di conseguenza, tenendo conto ad esempio di allarmi impostati o degli orari di Sonno programmati in Salute).

l’iPhone identifica l’allontanamento dell’utente dall’Apple Watch con il quale è associato (l’Always-On display si attiva quando l’Apple Watch si trova di nuovo vicino all’iPhone).

Gli iPhone 14 Pro e gli iPhone 14 Pro Max integrano un display always-on reso possibile dal nuovo refresh rate da 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. La funzionalità display Always-On è attiva per default e se non è di proprio gradimento può essere disattivata andando in Impostazioni > Schermo e luminosità, e da qui disattivando l’opzione che lascia sempre attivo il display. La schermata di blocco si oscura in modo “intelligente” – usando una modalità a basso consumo – preservando le tonalità della Home Screen stessa e mostrando dettagli quali meteo, attività, livello della batteria del telefono.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, arrivano venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.