iPhone 14 Pro, ecco le app che usano lo schermo sempre acceso

Lo schermo sempre attivo dei nuovi iPhone 14 Pro non serve solo per buttare un occhio alla schermata di blocco senza mettere mano al telefono, ma permette anche di leggere le informazioni mostrate da alcune applicazioni attive in background.

Oltre che dalla presentazione Apple di mercoledì 7 settembre, emerge dalle prime recensioni pubblicate negli USA. Lo mostra anche un video dello youtuber Brian Tong che riportiamo in questo articolo, dove è possibile vedere come alcune applicazioni siano già in grado di sfruttare questa nuova modalità offerta sugli iPhone presentati la scorsa settimana e in arrivo venerdì 16 settembre.

Potete darci un’occhiata a partire dal minuto 4:40 del video che trovate allegato in questo articolo: ad esempio il display sempre attivo funziona con le Mappe di Apple per mostrare una finestra esclusivamente con le indicazioni stradali (con frecce, chilometri e tempi di percorrenza) senza la mappa, oppure con l’app Telefono per poter gestire la telefonata senza sbloccare il dispositivo.

Tra le applicazioni che già supportano lo schermo sempre attivo di iPhone 14 Pro c’è anche Memo vocali, in modo da poter interrompere o mettere in pausa la registrazione in corso senza tornare all’app, molto utile ad esempio durante le conferenze e in università. Per non parlare poi di Apple TV Remote, che funziona con tutti i modelli di Apple TV 4K e Apple TV HD, nonché con la Apple TV di terza generazione e con tutte le Smart TV che integrano la tecnologia AirPlay 2, e che permette di usare il telecomando virtuale anche con telefono bloccato.

Il display sempre attivo ovviamente ha un impatto sulla durata della batteria, ma secondo le prime recensioni sembra che non incida così drasticamente come si potrebbe pensare; d’altronde in questa modalità il terminale riduce la frequenza di aggiornamento dello schermo a solamente 1 Hz, consumando così pochissimo. Tuttavia chi vuole può disattivare la nuova opzione dall’app Impostazioni all’interno del pannello denominato Display e luminosità.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, arrivano venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.