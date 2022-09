Un bug in iOS 16 potrebbe complicare l’attivazione di iPhone 14

Apple ha confermato un bug di iOS 16 che potrebbe complicare un po’ l’attivazione di nuovi dispositivi nella fase di configurazione iniziale.

“Un problema noto di iOS 16 potrebbe incidere nell’attivazione del dispositivo con le reti WiFi aperte” (connessioni senza alcun tipo di protezione, nelle quali non è necessario digitare nessun tipo di password per attivare il collegamento, ndr). Per risolvere il problema, Apple suggerisce di scegliere l’opzione “Connetti a Mac o PC con iTunes” nella schermata di saluto iniziale quando viene richiesto il collegamento con una rete Wi-Fi per attivare in dispositivo, e poi tornare alla schermata precedente e riprovare a connettersi con la rete Wi-Fi fino a quando la procedura non ha esito positivo.

Del bug riferisce il sito Macrumors che ha avuto modo di vedere un memo inviato da Apple agli Apple Store e ai centri di assistenza: Apple spiega nella nota che non c’è al momento un fix ufficiale e che il personale di supporto non dovrebbe aprire un caso di riparazione per questo problema. L’inconveniente potrebbe essere notato dagli utenti che in queste ore stanno ricevendo i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Max.

Per gli utenti dei nuovi iPhone 14 è già disponibile un aggiornamento a iOS 16.0.1 che risolve un problema con l’attivazione e la migrazione nella fase di setup iniziale. In caso di problemi, in casi estremi è possibile collegare l’iPhone al computer tramite il cavo fornito e ripristinarlo scaricando dal computer l’ultima versione del sistema operativo. L’update a iOS 16.0.1 è fondamentale anche per completare l’attivazione di iMessage e FaceTime.

