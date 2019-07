Disponibile la versione definitiva dell’update a macOS 10.14.6

Apple ha rilasciato l’aggiornamento che porta macOS 10.14 Mojave alla versione 10.14.6. L’update arriva a circa due mesi di distanza dell’arrivo di macOS 10.14.5 e a circa nove mesi dalla presentazione ufficiale di macOS 10.14 (24 settembre 2018).

Apple spiega che la versione 10.14.6 (build Build 18G84) “aumenta la stabilità e l’affidabilità del Mac ed è consigliato a tutti gli utenti”. Nelle note di rilascio, si specifica inoltre quanto segue:

• Risolve un problema che impedisce la creazione di una nuova partizione Boot Camp su iMac e Mac mini con Fusion Drive.

• Risolve un problema che poteva causare un blocco durante il riavvio.

• Risolve un problema relativo alla scheda grafica che poteva verificarsi durante la riattivazione dallo stato di stop.

• Risolve un problema per cui i video a schermo intero potevano apparire neri su Mac mini.

• Migliora l’affidabilità della condivisione file via SMB.

Per ottenere l’aggiornamento di Mojave basta aprire le Preferenze di Sistema, selezionare “Aggiornamento software” e fare click su “Aggiorna ora”.

Da questo indirizzo è possibile scaricare il “combo” update, utile per aggiornare più Mac con qualsiasi versione di macOS 10.14.x, senza riscaricare ogni volta da zero l’aggiornamento.

L’aggiornamento a macOS 10.14.6 è probabilmente l’ultimo importante update per Mojave. Nel corso della 30a edizione dell’annuale Worldwide Developers Conference che si è svolta a San Jose dal 3 al 7 giugno, è stata presenttaa – tra le altre cose – anche la prima beta del futuro macOS 10.15, sistema operativo che arriverà in autunno.

Se volete conoscere tutto su macOS 10.4 Mojave vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento. Per tutte le notizie, incluse le applicazioni aggiornate appositamente, le novità e i tutorial per il sistema operativo visitate la pagina macOS Mojave di macitynet. I tutorial per Mac sono tutti raccolti in questa pagina del nostro sito.