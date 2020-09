Bosch propone eBike ai dipendenti per lavoro e tempo libero

Promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni: è questo uno degli obiettivi di Bosch che da tempo è impegnata nel proporre soluzioni tecnologiche che abbiano un minor impatto sull’ambiente e riducano le emissioni inquinanti.

In questo momento delicato di ripartenza, con il graduale rientro in azienda e la necessità di distanziamento sociale durante i singoli spostamenti o il percorso casa-ufficio, Bosch Italia ha deciso di offrire l’opportunità ai propri collaboratori, circa 6.000 persone su tutto il territorio nazionale, di acquistare le eBike equipaggiate con motore elettrico Bosch.

Grazie a sconti vantaggiosi il collaboratore potrà acquistare direttamente, o con formula leasing, l’eBike preferita e scegliere tramite link interaziendale – My Bosch eBike – fra marche e modelli differenti: come una confortevole city bike oppure, per i più sportivi, una trekking o mountain bike. Le biciclette a pedalata assistita saranno fornite con garanzia (24 mesi dalla data di acquisto), casco e lucchetto inclusi. Per la formula leasing, trascorso il periodo di 24 mesi, si potrà decidere se restituire, rifinanziare per altri 24 mesi, oppure acquistare la bicicletta.

Bosch Italia ha deciso di dotarsi di eBike anche per le proprie flotte aziendali, utilizzando la formula di leasing operativo. L’operazione coinvolge 19 società in tutta Italia. Le bici a pedalata assistita potranno essere utilizzate dai collaboratori per le missioni aziendali o all’interno dell’area degli stabilimenti per agevolare gli spostamenti interni.

“Preferire una eBike da utilizzare sia nel tempo libero sia per andare in ufficio è una scelta virtuosa. É infatti un mezzo che permette di mantenersi attivi e di spostarsi liberamente anche nel traffico o nelle situazioni più caotiche senza stress, con il minimo sforzo e massima attenzione all’ambiente” ha dichiarato Enzo Santangelo, Vice President Sales Bosch Mobility Solution – Robert Bosch GmbH Branch in Italy.

