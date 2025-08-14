Disponibili aggiornamenti a iOS 18.6.1 e watchOS 11.6.1

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.6.1 per iPhone e a watchOS 11.6.1 per Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2.

Nelle note di rilascio Apple spiega che l’aggiornamento a iOS 18.6.1 “offre una nuova esperienza d’uso per l’app Livello O2 agli utenti negli Stati Uniti con Apple Watch Series 9, Series 10 e Apple Watch Ultra 2. Le misurazioni vengono calcolate su iPhone e sono consultabili con l’app Salute”.

L’update, in altre parole, risolve la diatriba con Masimo, azienda che aveva contestato a Apple brevetti sulla misurazione dell’ossigeno di Apple Watch. Apple ha fatto sapere che l’app Livelli O₂ – quella che consente di misurare il livello di ossigeno nel sangue direttamente dal polso, fornendo informazioni sul proprio stato di salute generale – è stata riprogettata: sfrutta i dati del sensore ma l’algoritmo che genera i risultati è eseguito sull’iPhone associato.

Oltre che per la novità citata, questi update sono come sempre importanti per risolvere problematiche legate alla sicurezza e vulnerabilità ed è pertanto consigliabili installarli prima possibile.

Come si scarica l’aggiornamento di iOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.

Come si scarica l’aggiornamento di watchOS?

Da watchOS 6 in poi è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi; su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Mentre viene completato l’aggiornamento, bisogna lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. È importante non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

Questi aggiornamenti sono probabilmente gli ultimi di rilievo per iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia: Apple sta da tempo lavorando sulle future versioni di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, release che saranno rilasciate nelle versioni definitive in autunno.