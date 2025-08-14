Facebook Twitter Youtube

Insta360 svela Antigravity A1, il drone che fa girare la testa

Di Emiliano Contarino
Antigravity A1 spicca il volo, pronto a farvi girare letteralmente la testa - macitynet.it

Insta360 ha fatto parlare di sé nelle scorse settimane per l’arrivo della nuova serie di droni Antigravity: adesso, il produttore ha finalmente svelato Antigravity A1, il primo vero drone da 249 grammi specifico per le riprese 8K a 360 gradi. Il progetto, ricordiamo, è sviluppato da Insta360, che porta una ventata di innovazione concreta sia tra i creatori esperti sia tra chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni.

A prima vista, il design dell’A1 ricorda i modelli compatti che hanno reso popolare la “fascia ultraleggera”: con appena 249 grammi di peso, non necessita di licenze in molti paesi per essere pilotato, Italia inclusa, pronto a volare in pochi istanti.

La vera rivoluzione, però, è racchiusa nella doppia lente posizionata sopra e sotto la scocca. Questa architettura elimina praticamente qualsiasi punto cieco, consente di registrare sequenze video sferiche senza interruzioni e soprattutto rende il drone “invisibile” nelle riprese, grazie all’ algoritmo di stitching proprietario, che già è noto agli utenti di camere Insta360.

Antigravity A1 spicca il volo, pronto a farvi girare letteralmente la testa - macitynet.it

Altra novità del drone, come si evince dal video di presentazione riguarda il controllo: Antigravity A1 abbandona gli stick tradizionali per puntare su un sistema composto da visore FPV e Grip controller.

Per pilotare il drone sarà sufficiente indossare gli occhiali, muovere la testa per esplorare a 360° ciò che circonda il drone e guidare la traiettoria come fosse un’estensione della propria mano grazie al Grip Controller. Questo farà sfoggio della tecnologia FreeMotion, grazie alla quale si potrà volare in una direzione e guardare in tutt’altra, ideale per ottenere riprese d’azione e sequenze cinematiche

Antigravity A1 spicca il volo, pronto a farvi girare letteralmente la testa - macitynet.it

Dopo il volo, inoltre, i dati raccolti permetteranno di ricreare in postproduzione infinite angolazioni: ad esempio, si potranno ottenere tre inquadrature diverse dallo stesso spezzone di filmato, creare effetti Tiny Planet, movimenti di camera dinamici e molto altro, il tutto sempre in risoluzione 8K.

Antigravity A1 spicca il volo, pronto a farvi girare letteralmente la testa - macitynet.it

Quanto alle caratteristiche di sicurezza oltre al ritorno automatico a casa, A1 integra sensori per evitare ostacoli e un sistema di rilevamento dei carichi che impedisce l’uso improprio della macchina, impedendo così voli con pesi sopra al drone non consentiti.

Antigravity A1 spicca il volo, pronto a farvi girare letteralmente la testa - macitynet.it

Lo stesso video di presentazione mostra come l’A1 non richieda nessuna competenza da pilota acrobatico, permettendo a chiunque di ottenere sequenze spettacolari senza dover imparare tecniche complicate o pianificare a tavolino le riprese.

Al momento, non è nota la data di lancio ufficiale, né il prezzo di listino.

