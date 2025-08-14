Insta360 svela Antigravity A1, il drone che fa girare la testa

Insta360 ha fatto parlare di sé nelle scorse settimane per l’arrivo della nuova serie di droni Antigravity: adesso, il produttore ha finalmente svelato Antigravity A1, il primo vero drone da 249 grammi specifico per le riprese 8K a 360 gradi. Il progetto, ricordiamo, è sviluppato da Insta360, che porta una ventata di innovazione concreta sia tra i creatori esperti sia tra chi si avvicina per la prima volta al mondo dei droni.

A prima vista, il design dell’A1 ricorda i modelli compatti che hanno reso popolare la “fascia ultraleggera”: con appena 249 grammi di peso, non necessita di licenze in molti paesi per essere pilotato, Italia inclusa, pronto a volare in pochi istanti.

La vera rivoluzione, però, è racchiusa nella doppia lente posizionata sopra e sotto la scocca. Questa architettura elimina praticamente qualsiasi punto cieco, consente di registrare sequenze video sferiche senza interruzioni e soprattutto rende il drone “invisibile” nelle riprese, grazie all’ algoritmo di stitching proprietario, che già è noto agli utenti di camere Insta360.

Altra novità del drone, come si evince dal video di presentazione riguarda il controllo: Antigravity A1 abbandona gli stick tradizionali per puntare su un sistema composto da visore FPV e Grip controller.

Per pilotare il drone sarà sufficiente indossare gli occhiali, muovere la testa per esplorare a 360° ciò che circonda il drone e guidare la traiettoria come fosse un’estensione della propria mano grazie al Grip Controller. Questo farà sfoggio della tecnologia FreeMotion, grazie alla quale si potrà volare in una direzione e guardare in tutt’altra, ideale per ottenere riprese d’azione e sequenze cinematiche

Dopo il volo, inoltre, i dati raccolti permetteranno di ricreare in postproduzione infinite angolazioni: ad esempio, si potranno ottenere tre inquadrature diverse dallo stesso spezzone di filmato, creare effetti Tiny Planet, movimenti di camera dinamici e molto altro, il tutto sempre in risoluzione 8K.

Quanto alle caratteristiche di sicurezza oltre al ritorno automatico a casa, A1 integra sensori per evitare ostacoli e un sistema di rilevamento dei carichi che impedisce l’uso improprio della macchina, impedendo così voli con pesi sopra al drone non consentiti.

Lo stesso video di presentazione mostra come l’A1 non richieda nessuna competenza da pilota acrobatico, permettendo a chiunque di ottenere sequenze spettacolari senza dover imparare tecniche complicate o pianificare a tavolino le riprese.

Al momento, non è nota la data di lancio ufficiale, né il prezzo di listino.

Se siete fan del marchio e avete una Insta350 X5 o X4, date uno sguardo ai migliori accessori da acquistare.