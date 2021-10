DJI Mavic 3 Cine, trapelano foto e specifiche prima del lancio

Le voci circolate intorno al Mavic 3 di DJI ora diventano ancora più corpose e precise: in rete appaiono le foto del drone e le specifiche tecniche; in particolare il riferimento è al Mavic 3 Cine. Ecco come è fatto, in attesa della presentazione ufficiale attesa a novembre.

I leak arrivano da TechnikNews, WinFuture e Jasper Ellens di DroneXL e mostrano l’aspetto del drone da quasi ogni angolazione, descrivendone in dettaglio i tre diversi bundle che saranno disponibili, oltre alle differenze tra di loro.

Voci precedenti indicavano che il Mavic 3 avrebbe avuto una durata della batteria migliore rispetto al suo predecessore e una ricarica USB-C, oltre a due fotocamere (una grandangolare “principale” con sensore Quattro Terzi e una con teleobiettivo). Le anticipazioni delle ultime ore suggeriscono che il drone verrà proposto sia nel pacchetto “fly more” standard di DJI, che in un nuovo pacchetto “Cine”. Come con l’attuale Mavic 2, sembra che il bundle fly more includerà cavi aggiuntivi, batterie, eliche, una custodia e altri accessori che non saranno disponibili con il modello standard.

Proprio come su Mavic 2 Pro e Zoom, il Cine sembra avere hardware e capacità leggermente diversi dal modello standard, che lo renderanno ottimizzato per le riprese aeree. In questo articolo riportiamo alcune immagini pubblicate da TechnikNews e WinFuture. A differenza di Mavic 2 Zoom, che aveva un modulo fotocamera diverso, i materiali trapelati mostrano che il modello Cine includerà funzionalità interne extra.

Secondo una scheda tecnica trapelata e condivisa da Jasper Ellens, il Mavic Cine supporterà ProRes, il codec video professionale di Apple che di recente si è fatto strada anche su iPhone. Le foto mostrano anche che arriverà con lo Smart Controller di DJI, che include uno schermo: un’altra indicazione di Ellens indica che si tratta di una nuova versione, con una diversa configurazione delle porte.

In about 30 minutes… #mavic3 fans will loose their minds. Stay tuned. 😀 pic.twitter.com/Rxa7VKgqMH — Jasper Ellens – 27 Leaks (@JasperEllens) October 25, 2021

Le specifiche indicano anche che il modello DJI Mavic 3 Cine avrà 1TB di spazio di archiviazione, piuttosto che gli 8GB inclusi con il modello standard. Ellens suggerisce anche che Mavic 3 uscirà il 5 novembre, con una immagine che sembra rappresentare un indicatore della batteria, dando credito all’idea che il Mavic di nuova generazione permetterà più tempo di volo.

Voci precedenti indicavano come data di rilascio il 15 novembre, con prezzi a partire da 1.600 dollari, come era stato per il Mavic 2.