DJI Mavic 3 avrà due fotocamere e autonomia incredibile

Il prossimo drone Mavic 3 Pro di DJI potrebbe essere un grande aggiornamento rispetto all’ultimo modello, secondo le indiscrezioni apparse in rete. Tra le più importanti novità camera migliorata e un tempo di volo davvero incredibile.

A segnalarlo sono DroneDJ e Jasper Ellens, come evidenziato anche da The Verge. Il prossimo drone potrebbe avere un tempo di volo significativamente più lungo insieme a non una, ma due fotocamere, incluso un sensore teleobiettivo e uno Quattro Terzi più grande. Se il rapporto dovesse risultare accurato, DJI Mavic 3 sarebbe altamente indirizzato ai cineasti e ai fotografi.

Laddove Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom impongono all’utente di scegliere tra un sensore più grande o uno zoom equivalente da 24-48 mm, il nuovo modello offrirà entrambe le caratteristiche su un drone. Secondo quanto riferito, verrà fornito con due fotocamere separate, tra cui una fotocamera principale da 20 megapixel, 24mm f/2,8-f/11 con un sensore Quattro Terzi, insieme a una fotocamera secondaria con sensore da 12 megapixel e 1/2 pollice con un teleobiettivo equivalente di 160 mm.

Un sensore Quattro Terzi sarebbe un enorme vantaggio per gli scatti aerei, consentendo dettagli extra e un aspetto più cinematografico in generale. Dovrebbe integrare anche la ricarica diretta tramite USB-C in modo da non dover rimuovere la batteria. Tutto ciò aumenterà leggermente il peso, passando da 907 grammi del Mavic 2 Pro a 920 grammi per Mavic 3 Pro.

Da notare, però, che DJI Mavic 3 potrebbe essere in grado di volare per 46 minuti, ben oltre i 31 minuti di Mavic 2.

Apparentemente Mavic 3 sarà disponibile in due versioni, un modello Pro e un modello Cine, con quest’ultimo che potrebbe offrire un SSD integrato e una opzione “Cavo dati Lightspeed da 1 Gbps” per trasferimenti più veloci.

Sembra inoltre che il costruttore offrirà anche una nuova versione dello Smart Controller dotato di display DJI che consentirà la trasmissione video a oltre 15 km, rispetto ai 10 km di Mavic 2 Pro. DJI Mavic 3 Pro costerà 1.600 dollari, affermano entrambe le fonti, ossia lo stesso prezzo dell’attuale Mavic 2 Pro. I prezzi per il modello Cine dovrebbero essere inferiori. La data di rilascio, invece, risulta al momento ipotizzata per il 15 novembre.

