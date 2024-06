Doccia da campeggio portatile in sconto a soli 33 €

Pubblicità

Farsi la doccia non è più un problema di luogo acquistando il kit in promozione, che vi permette di lavarvi praticamente ovunque, e senza il bisogno di avere a portata di mano una presa di corrente.

Basta infatti anche solo un secchio d’acqua dove inserire la pompa in dotazione, e il gioco è fatto: grazie alla sua alimentazione a batteria riesce a scaldarla e poi erogarla attraverso il classico soffione da doccia, potendo così montare su due piedi una zona doccia dove più fa comodo.

La pompa da immergere in acqua misura 12,5 x 7 centimetri ed è costruita principalmente in plastica ABS. Presenta quattro ventose sul fondo utili per stabilizzarla in posizione verticale, in modo da poter pescare facilmente l’acqua dal serbatoio in cui verrà infilata.

In dotazione c’è sia il soffione che il tubo in PVC, lungo 2 metri, ed è molto facile da usare. C’è anche il LED che segnala visivamente la temperatura dell’acqua (blu = fredda, circa 28°C; verde = tiepida, 38°C; rosso = calda, 48°C) ed è piuttosto silenziosa, permettendo di farsi la doccia senza disturbare chi si trova nelle vicinanze e magari sta riposando.

Si può anche ricaricare con una powerbank tramite presa USB, perciò è una soluzione che può fare la differenza anche in quegli ambienti in cui è completamente assente una presa elettrica. Pensiamo ad esempio all’orto in campagna, alla spiaggia, o a un grande prato in una zona isolata, dove sarà finalmente possibile farsi al volo una doccia dopo una escursione, oppure per lavare i propri animali domestici.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 46 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 28% andando a spendere intorno ai 33 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.