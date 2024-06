Netflix dice addio ad Apple TV di seconda e terza generazione

Pubblicità

Netflix dice addio alle Apple TV di seconda e terza generazione. L’annuncio del mancato supporto per questi modelli di Apple TV più datati è arrivato in via ufficiale. Avete ancora pochi mesi per passare ai modelli successivi.

Netflix non supporterà più i modelli di seconda e terza generazione del set top box Apple a partire dal 31 luglio 2024, come annunciato dall’azienda in un’email inviata ad alcuni abbonati.

Netflix ha dichiarato che la decisione è stata presa per “mantenere la migliore esperienza possibile su Netflix” concentrandosi su dispositivi che possono supportare le funzionalità e gli aggiornamenti più recenti.

In effetti, la seconda generazione di Apple TV è davvero datata, la prima ad avere un corpo nero e un telecomando in alluminio, un aggiornamento importante rispetto al design argento e bianco della Apple TV originariamente rilasciata nel 2007. Questo modello, peraltro, era dotato di un chip A4 e offriva una risoluzione massima di 720p.

Apple ha venduto la Apple TV di seconda generazione dal 2010 al 2012, quando è stata lanciata la Apple TV di terza generazione, dotata di un chip A5 e supporto per contenuti in 1080p.

Entrambi i modelli utilizzano una versione primitiva di iOS, antecedente a tvOS, e non dispongono di un App Store. Questi dispositivi sono considerati obsoleti anche da parte di Apple, tanto che non ricevono più aggiornamenti. Non sorprende, allora, che Netflix, che ormai fa dei contenuti 4K uno dei suoi punti di forza, abbia deciso di cessare il supporto.

Netflix rimarrà disponibile su Apple TV HD (originariamente il modello di quarta generazione) e su tutti i modelli di Apple TV 4K.

Dopo il 31 luglio, Netflix raccomanderà agli utenti interessati alla visione dei contenuti in streaming di passare a un modello più recente di Apple TV, oppure di utilizzare altri dispositivi compatibili come smart TV o dispositivi Roku.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Netflix, compresi film e giochi, il link da cui partire è direttamente questo.