Domani iniziano i dieci giorni di fuoco di Apple, ecco le date da segnarsi

Ogni settembre Apple mette in moto la sua macchina più potente: quella che porta al lancio dell’iPhone.

L’attenzione si focalizza sul giorno del lancio, che quest’anno è fissato per domani 9 settembre, ma in realtà il meccanismo va oltre il giorno della presentazione del telefono e prevede una serie di appuntamenti che si susseguiranno uno dopo l’altro.

Dieci giorni durante i quali Cupertino alzerà il sipario, aprirà i preordini, rilascerà i nuovi sistemi operativi e infine porterà nei negozi i prodotti più attesi.

Il 9 settembre: lo show

Tutto inizia domani martedì 9 settembre con l’evento “Awe Dropping” al Steve Jobs Theater. Lì vedremo apparire

Non mancheranno gli accessori, dalle custodie TechWoven alla Clear Case ridisegnata, fino ai cinturini aggiornati. Possibile che appaiano anche una nuova versione del MagSafe e forse degli Airtag.

Subito dopo il keynote è possibile che arrivino le Release Candidate di iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 e macOS Tahoe 26: l’ultimo passo prima del rilascio ufficiale.

Il 12 settembre: la corsa ai preordini

Tre giorni dopo, venerdì 12 settembre, scatterà il via ai preordini con iPhone 17 e Apple Watch in prima fila. Un momento che, negli anni, è diventato un rituale: sveglie puntate all’alba negli Stati Uniti mentre da noi il preordine dovrebbe iniziare alle due.

Anche se non è più come una volta quando c’erano epiche code di fronte agli store, gli appassionati si preparano già da ora ai refresh compulsivi della pagina Apple Store e gli operatori a sedurre con offerte di trade-in e sconti.

Il 15 settembre: iOS 26 arriva a tutti

Il lunedì 15 settembre, o al massimo il giorno dopo, Apple spingerà il pulsante che renderà disponibili iOS 26 e gli altri sistemi incluso iPadOS 26 con le sue funzioni di multitasking.

È un passaggio chiave, perché non riguarda solo chi compra un nuovo iPhone ma milioni di utenti che, nello stesso istante, si troveranno in tasca un telefono diverso, arricchito da nuove funzioni.

Se il passato deve essere maestro, il lancio dovrebbe avvenire tra le 18 e le 19. Non tutti riceveranno subito l’aggiornamento perché Apple, per evitare carichi sui server, distribuisce l’accesso ai download in maniera differenziata.

17 settembre: le prime recensioni

Mercoledì 17 cadranno anche gli embarghi sulle recensioni scritte da siti, youtuber e influencer che hanno ricevuto i dispositivi appena dopo la presentazione. La stampa specializzata metterà alla prova i nuovi prodotti: iPhone 17, Apple Watch Series 11, Ultra 3 e AirPods Pro 3. Prima ancora che i dispositivi arrivino nei negozi, queste fonti aiuteranno a dare un’idea ai clienti che stanno per acquistare.

Il 19 settembre: il giorno X

Infine, venerdì 19 settembre è il culmine dei dieci giorni di fuoco. In questa data le novità di Cupertino diventeranno un prodotto da prendere in mano con i preordini consegnati a casa.

La mattina gli Apple Store accoglieranno i primi clienti (le code epiche di un tempo non si vedono da alcuni anni), ed è in quel momento che le novità di Cupertino smettono di essere annuncio e diventano realtà.

Oltre settembre

Ma le sorprese non finiscono qui. All’orizzonte si intravedono già nuovi iPad Pro con chip M5, possibili aggiornamenti a MacBook Pro e Apple Vision Pro. Non è chiaro che cosa di tutto questo potrebbe arrivare entro fine anno (forse nulla…), ma di prodotti in canna Apple ne ha parecchi e chissà che qualcuno, magari inaspettatamente, non arrivi prima di Natale.