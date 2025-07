iPhone 17 Air, le dieci cose che dovete sapere

Nel 2025 Apple rilancerà il design come motore d’innovazione, riportando alla ribalta una filosofia che richiama quella del primo MacBook Air: creare un dispositivo in grado di distinguersi, non solo per la potenza, ma per forma, leggerezza e materiali.

Così nasce iPhone 17 Air, il modello che segna la fine della linea Plus e l’inizio di una nuova era. Non sarà il più potente, ma potrebbe diventare il più riconoscibile, anche per chi non segue ogni keynote.

Ecco le 10 cose fondamentali da sapere.

1. Un design sottilissimo, mai visto su iPhone

iPhone 17 Air sarà spesso solo 5,5 mm nella parte centrale, un nuovo record per Apple. Per farlo, la scocca sarà in titanio-alluminio e il vetro posteriore sarà solo parziale, attorno al logo.

2. Peso piuma

Con appena 145 grammi, sarà l’iPhone più leggero degli ultimi anni, molto più di iPhone 16 e 16e. Un risultato possibile grazie a scelte radicali su materiali e componenti.

3. Display OLED a 120 Hz, ma più sottile

Lo schermo sarà da 6,6″, OLED a singola pila con refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Una tecnologia che unisce prestazioni visive e risparmio energetico, contribuendo anche a ridurre lo spessore.

4. Dynamic Island più compatta

La classica “isoletta” per le notifiche sarà rivista: meno ingombrante, più armonica, soprattutto sul lato sinistro. Un dettaglio, ma decisivo per chi ama i design puliti.

5. Chip A19 con raffreddamento a camera di vapore

Sotto la scocca ci sarà un chip A19 a 3nm+, con camera di vapore (simile a quella di iPhone 17 Pro) per tenere a bada le temperature. Non è un modello Pro, ma sarà comunque pronto per l’AI e iOS 26.

6. Batteria ridotta, ma aiutata da AI e da una cover dedicata

L’autonomia potrebbe essere limitata, ma Apple compenserà con una batteria ad alta densità, nuove funzioni di risparmio energetico in iOS 26 e una cover-batteria MagSafe su misura.

7. Fotocamera singola da 48 MP

Niente multi-camera: solo un sensore da 48 MP e niente ultra-grandangolo. Il modulo sarà orizzontale, un’anteprima del nuovo linguaggio estetico Apple, condiviso con i modelli Pro.

8. Nuova fotocamera frontale da 24 MP

Per selfie, videochiamate e social, Apple userà un sensore frontale mai visto prima su iPhone. Sarà la vera sorpresa per chi usa spesso la fotocamera frontale.

9. Più sottile con solo eSIM, Wi-Fi 7 e altoparlante singolo

Per salvare spazio: solo eSIM, Wi-Fi 7, porta USB-C decentrata e un solo speaker. Scelte che puntano tutto sulla compattezza, anche a costo di qualche rinuncia.

10. In arrivo a settembre, tra iPhone 17 e 17 Pro

Presentazione attesa tra il 9 e il 10 settembre, con prezzo di listino tra i 1.029 e i 1.099 euro in Europa. Sarà un prodotto “di mezzo”, ma con un’identità fortissima.