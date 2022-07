Doogee S89 Pro, il rugged che si ispira a Batman

Se vi serve uno smartphone moderno che sia capace di resistere anche negli ambienti più estremi, al momento comprate in offerta il valido Doogee S89 Pro caratterizzato da un design del tutto particolare.

Il dorso infatti si ispira a Batman, specie il profilo del comparto fotografico che ha due punte che ricordano le orecchie della maschera e due strisce inclinate che ne rievocano i penetranti occhi. Una scelta voluta dall’azienda, che mostra il telefono in alcune immagini pubblicitarie in cui il super-eroe compare come immagine di sfondo del dispositivo.

Design a parte, le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto. Trattandosi di un telefono rugged innanzitutto è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H, il che significa che resiste immerso in acqua per 30 minuti fino a un massimo di 1,5 metri di profondità, inoltre è protetto dalle infiltrazioni di polvere con dimensione dei granelli fino a particelle pm 2.5; e poi resiste alle cadute da un massimo di 1,5 metri di altezza.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una fotocamera frontale Sony da 16 MP e tre fotocamere posteriori: una principale da 64 MP con apertura di diaframma pari a f/1.8, una fotocamera notturna su sensore Sony IMX350 da 20 MP con apertura f/1.8 e una da 16 MP con f/2.2 di tipo grandangolare, con un angolo di campo pari a 130° che ha anche la funzione di macro, per gli scatti ravvicinati.

Lo schermo è un LCD da 6,3″ con risoluzione Full HD+ e formato 19:9, accompagnato da una copertura in vetro Corning Gorilla e supporto all’HDR. Monta un processore octa-core Helio P90 a 2.1 GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di capacità, con la possibilità di aggiungerne fino ad altri 512 GB tramite microSD.

La batteria infine è da 12.000 mAh e promette fino a 600 ore in standby, oppure 27 in chiamata o 15 in ascolto musicale. Si ricarica tramite presa USB-C e supporta fino a 65 Watt di potenza, utili per ripristinare il 15% di energia in appena 20 minuti di carica.

Questo telefono è inoltre dotato di modulo NFC, Bluetooth 5.1, e supporta Android 12. Costa 930 euro ma al momento è scontato del 60% a 396,40 euro. Si può comprare su Aliexpress oppure su DoogeeMall.

Chi vuole volendo sempre presso Aliexpress e DoogeMall trova in offerta l’ottimo Doogee S61 a 201,25 euro invece di 285,51 euro (-30%). Maggiori informazioni sul sito ufficiale.