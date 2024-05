Tutto quello che Apple presenterà martedì

Che cosa presenterà sarà presentato a Let Loose? La domanda sul contenuto dell’evento (che però tale non è come spieghiamo più sotto) che Apple ha in calendario il 7 maggio ha già una risposta precisa, nota da mesi: si tratta della presentazione dei nuovi iPad Pro e di una versione aggiornata di iPad Air.

Non ci sarebbe quindi tantissimo da dire di nuovo in un articolo che, come questo, punta a spiegare che cosa ci potremo attendere questo martedì. Ma in realtà c’è molto da dire se si prova a mettere ordine nella selva di voci tutte convergenti ma che intrecciandosi corrono il rischio di togliere chiarezza al quadro.

iPad Pro 2024

La cosa più certa tra quelle che vedremo apparire martedì sono i nuovi iPad Pro. Che dovessero arrivare è noto da molto tempo (addirittura da gennaio del 2023) e della loro caratteristica principale, lo schermo OLED, si parla addirittura dal 2021.

Apple ha avuto molto probabilmente tanti ripensamenti e difficoltà nel corso del processo di ingegnerizzazione costretta da una serie di problematiche ad inseguire le tecnologie e a cambiare rotta più volte spostando, conseguentemente (anche recentemente), la data di lancio sempre più avanti.

Schermo Oled

La loro caratteristica principale saranno gli schermi OLED. Il display, lo stesso di base degli iPhone (e degli Apple Watch), garantirà neri più profondi e colori più precisi, maggior definizione, alta luminosità, ma anche un consumo ridotto (specie se Apple userà gli OLED Tandem in Stack) rispetto ad un LED tradizionale.

Grazie gli OLED Apple potrà costruire anche iPad più sottili e forse anche aumentare (seppure solo di qualche frazione) le dimensioni dello schermo.

Il processore M4

Fino a qualche settimana fa si pensava che Apple per i nuovi iPad avrebbe usato i processori M3. Ma questa componente è invecchiata a tempo di record, diventando obsoleta nel giro di qualche settimana tanto che che probabilmente diverse macchine salteranno la sua adozione.

Oggi Apple ha bisogno di recuperare e il processore M3, già di suo poco più potente degli M2 usati degli iPad attuali, non ha nulla di specifico a supporto dell’AI.

Apple quindi avrebbe deciso di adottare per gli iPad Pro in arrivo, il processore M4 che alla sua base è strutturalmente pronto a supportare le funzioni dell’Ai, incluse le funzioni di intelligenza artificiale generativa.

Grazie a M4 apple potrebbe presentare iPad come un vero strumento professionale, capace di accelerare le funzioni di Ai di alcune applicazioni chiave come quelle di Adobe che sull’Intelligenza Artificiale generativa sta virando tutta la sua Creative Suite.

Apple con l’M4 su iPad, da parte sua, potrebbe anche permettersi di parlare liberamente agli sviluppatori di come sfruttare le sue nuove componenti neurali per sviluppare applicazioni innovative già alla prossima WWDC che come noto sarà proprio incentrata sull’Intelligenza Artificiale.

Altre novità hardware di iPad Pro

Il nuovo iPad oltre ad avere uno schermo OLED e un processore M4 presenterà anche altre novità hardware. La più certa, nuovo design a parte (il primo cambiamento da quasi sei anni a questa parte) dovrebbe essere nella camera spostata sul lato lungo che già distingue iPad 10,9 e che probabilmente distinguerà tutti gli iPad di prossima generazione. Come spieghiamo in questo nostro articolo, si tratta di qualche cosa che cambia radicalmente le cose per allargare l’appeal di iPad Pro.

Oltre a questo è lecito attendersi novità hardware anche per la fotocamera stessa. iPad Pro‌ ha la stesse camere principale e frontale dal 2021 e un aggiornamento sarebbe un passaggio quasi naturale.

Per iPad Pro si parla anche di una ricarica Magsafe. Il rumor insistente e non certo nuovo, potrebbe riferirsi non al Magsafe magnetico di iPhone ma al Magsafe dei Mac o meglio, stile Mac. In questo caso la ricarica sarebbe molto più veloce e potrebbe avvenire mediante quel un nuovo smart connector, di cui pure si parla da tempo.

Questo elemento da una parte permetterebbe di collegare accessori e dall’altra di ricaricare l’iPad. Essendo collocato sul dorso, avrebbe una posizione comoda anche proprio per la ricarica magnetica, senza incidere in alcun modo sulla collocazione della porta USB-C/Thundebolt che sarebbe sempre disponibile.

Per quanto riguarda la memoria, Apple non sembra intenzionata da quanto si può sapere (ed immaginare) a cambiare il taglio di memoria massimo di iPad Pro che resterà di 2 TB. Possiamo però aspettarci l’abbandono dell’obsoleto, specie per un dispositivo come quello di cui stiamo parlando, taglio di memoria da 128 GB, cosa che è già avvenuta per gli iPhone 15 Pro Max.

Il prezzo e iPad con processore M2 (o M3)

Tutte le voci convergono sul fatto che ci sarà un’importante aumento di prezzo. Qualcuno arriva ad ipotizzare che gli iPad Pro potrebbero, costare il doppio degli attuali, Forse l’aumento non sarà di questa portata, ma non ci stupiremmo troppo nel vedere gli iPad da 11″ sopra quota 1500€ e gli iPad Pro 12,9 superare i 2200.

Ecco dunque che la voce della sopravvivenza di un iPad Pro con processore M2 o magari con M3. Un iPad Pro senza il nuovo processore e senza schermo OLED avrebbe un prezzo simile se non più basso di quello attuale e si proporrebbe come alternativa economica ad iPad Pro M4 per tutti coloro che per questioni di funzioni o di prezzo ritenessero la novità inavvicinabile.

Il dubbio più concreto, razionale e decisivo che si potrebbe sollevare su questa ipotesi è nel fatto che questo renderebbe ancora più complessa e intricata la linea di iPad, già oggi infestata da diversi prodotti che si sovrappongono o che hanno un target di mercato indefinito.

Nuovi accessori

Apple dovrebbe introdurre anche due nuovi accessori per iPad Pro si tratta di una nuova Magic Keyboard. e della Apple Pencil 3.

La tastiera sarà un aggiornamento molto importante, in grado di far assomigliare iPad Pro ad una piccolo notebook. Sarà realizzata nella parte superiore in alluminio e presenterà una trackpad più grande.

La terza generazione della Apple Pencil potrebbe essere realizzata in plastica opaca, diventare più piccola, avere punte intercambiabili, introdurre una gesture (vista sulle Airpods Pro) che risponde allo schiacciamento, trasmettere un feed back aptico con vibrazioni che la renderebbero più realistica, funzionare come un aerografo e permettere persino di campionare colori dal mondo reale.

Pad Air 2024

Ma nel corso dell’evento di martedì 7 ci sarà spazio anche per altro e tra questo “altro” sarà essenzialmente iPad Air 2024.

La versione anno 2024 del modello rilasciato un paio di anni fa con il processore M1, fa meno clamore perché ci si attende ad un aggiustamento non una rivoluzione.

Design e schermo

Il fatto che non si tratterà di un prodotto rivoluzionario quanto l’iPad Pro, lo si comprenderà in primo luogo dal design. Nulla dovrebbe cambiare rispetto alla versione attuale sotto questo profilo; quindi design con bordi taglienti ed angoli arrotondati, schermo da bordo a bordo (grazie al Touch ID nel tasto di avvio) e il classico Smart Connector.

La principale novità di iPad Air dovrebbe essere presentata dalla ben nota (se ne parla dallo scorso anno) versione con schermo da 12,9.

Oltre alle dimensioni questo display presenterà anche innovazioni importanti sotto il profilo della tecnologia. Si tratterà infatti, secondo alcuni analisti, di un display ad alte prestazioni basato su di un backplane ad ossido, la stessa tecnologia degli iPad a mini LED.

Questo iPad, di cui come molti altre cose che riguardano gli iPad anno 2024 dovrebbe presentarsi come la soluzione per chi vuole un iPad con uno schermo comodo, utile per consumare contenuti, con ottime prestazioni ma senza avere bisogno di funzioni come come ProMotion, processore G4, intelligenza artificiale, LiDAR.

Il processore M3 (o M2?)

Sul processore, che sarà certamente nuovo, regna qualche incertezza. Se fino a qualche settimana fa ci si attendeva infatti che iPad Air 2024 avesse un processore M2, oggi sembra probabile che iPad Air possa ottenere un processore M3.

Un iPad Air con processore M3 potrebbe non solo restare sul mercato più a lungo, ma anche essere presentato come una piattaforma di gioco. Tutti ricordiamo l’enfasi in merito nel corso della presentazione degli iPhone 15 Pro che usano appunto un processore A17 che di fatto a livello di architettura è proprio un M3.

Un punto vantaggio a favore dell’ipotesi M2 si concentra, invece, sul costo, di molto inferiore a quello di un processore M3. Adottandolo, Apple potrebbe ridurre il prezzo di iPad Air o aumentare il margine che spunta su queste macchine.

Altre novità di iPad Air 2024

In iPad Air non sembra che ci saranno importanti novità hardware. L’unica di rilievo potrebbe essere nella videocamera frontale che come in iPad 10,9 e nei nuovi iPad Pro dovrebbe essere spostata sul lato lungo. Le ragioni sono le stesse che suggeriscono lo spostamento su iPad Pro per il quale ci si attende una maggior ergonomia per vari aspetti.

Le altre novità hardware di iPad Air 2024 dovrebbero essere poche e di modesta portata. Ad esempio potrebbero essere introdotti Wi-Fi 6e (velocità fino a 2,4 Gpbs con router compatibili) e Bluetooth 5.3.

Ci sembra auspicabile (non abbiamo percepito rumors in questo senso) che Apple lasci da parte l’anacronistico taglio di memoria da 64 GB, adottando come entry level almeno un 128 GB e spostando verso l’altro il secondo taglio di memoria, portato da 256 a 512 GB.

In arrivo invece, quasi sicuramente, nuovi colori. Oggi iPad Air è disponibile in nero, grigio, rosa, blu e viola con tinte piuttosto sature. Gli iPhone sono pure colorati (rosa, giallo, verde, blu, nero) ma con colori in stile acquerello. Sarà questa la scelta anche per gli iPad Air?

Per quanto riguarda i prezzi si ipotizza un costo simile se non identico a quello attuale. Non possiamo escludere anche una leggera riduzione similmente a quanto accaduto al lancio di iPhone 15, meno costoso di iPhone 14.

Data di lancio

Gli iPad Air e iPad Pro saranno annunciati martedì 7 maggio. Dovrebbero essere ordinabili già dal venerdì 9 con arrivo nelle case già da venerdì 17.

Non sono da escludere però ritardi specialmente per la versione da 12,9″. In passato quando Apple ha lanciato nuovi modelli basati su schermi diversi, c’è stata una diversa tempistica di rilascio tra le due versioni.

Intelligenza artificiale

Di Apple e del suo sforzo nel campo della intelligenza artificiale abbiamo scritto numerosissime volte. Apple dovrebbe usare l’evento Let Loose per cominciare a parlare di Ai in maniera più specifica. Indizi in questo senso sono stati distribuiti da Tim Cook nel contesto della presentazione dei risultati fiscali.

È però probabile che la maggior parte delle considerazioni in questo ambito giungeranno dalla presentazione di iPad Pro e dalla piattaforma che verrà costruita intorno ad esso. In pratica è possibile che Apple parli dei processi di cui è capace la CPU M4 e possa mostrare quel che è in grado di fare con supporto di qualche partner come Adobe cui abbiamo fatto cenno sopra.

Il quadro completo del futuro dell’Ai di Apple sarà chiaro solo alla WWDC quando si avranno tutte le informazioni su come i sistemi operativi integreranno i processi di intelligenza artificiale generativa e su come Apple intende sfruttarla per le sue applicazioni.

Appuntamento alle 16 di martedì 7

Quando si parla di Let Loose si parla di evento. Ma in realtà non si tratta affatto di un evento ma di un filmato che presenterà i prodotti di cui abbiamo appena parlato. Il format con i dirigenti e i tecnici Apple ripresi con una produzione cinematografica che mixa presentazione, dettagli costruttivi, azioni cinematiche e così via, sta diventando via via più comune.

Di fatto le presentazioni dal vivo non esistono più, cancellate dall’era del Covid e sostituite, per ragioni di praticità ma anche di impatto visivo, da questo tipo di produzioni che per Apple sono più facili da gestire logisticamente e più efficaci perchè possono avere scenari diversi.

Se l’evento in differita non è una novità ma qualche cosa cui dovremo progressivamente considerare come la norma (se si fa eccezione per presentazioni come quella che introdurrà la WWDC), nuova è l’ora di messa in onda. Let Loose si terrà alle sette della costa Pacifica contro le tradizionali ore dieci della costa pacifica. Questo sposta l’orario italiano alle quattro del pomeriggio invece che alle tradizionali ore 19.

Apple avrebbe fatto questa scelta per andare incontro ad un orario migliore per il pubblico (giornali e siti Internet) europei e cinesi due mercati che, specie il secondo, sono spesso messi in difficoltà da orari differenti. Ad esempio le dieci sulla costa pacifica è l’una del giorno dopo in Cina.

Mactynet seguirà Let Loose da vicino, valuterà gli annunci e pubblicherà dettagli tecnici e approfondimenti con servizi che andranno avanti per tutta la serata.