Sconto Level 8, bagaglio a mano con tasca laptop e porta USB che cancella lo zaino

Viaggiate molto, volete viaggiare leggeri per brevi viaggi e non amate l’impiccio di un bagaglio a mano e di uno zaino per computer insieme? Su Amazon c’è l’interessantissima valigia Level 8 20″ che svolge tutte e due le funzioni insieme e che oggi trovate in sconto con un coupon a 145 €

Quella che vedete nella pagina di Amazon (o sul sito del produttore) è di base una normale valigia “carry on” che si può portare con sé (a pagamento o gratis a seconda delle politiche delle compagnie) nella cabina di un aereo. Le sue dimensioni sono quelle classiche: 37X23X55cmper una capacità di 35L per un peso di 4,2 KG.

Quel che distingue la valigia Level 8 sono due aspetti: la tasca frontale per laptop e la qualità costruttiva.

La tasca frontale è una delle ragioni per cui parliamo di questa valigia in questo contesto. Si tratta di un comparto studiato per sostituire quasi interamente zaino. Al suo interno si trova un’aletta imbottita con un fermo, perfetta per ospitare un laptop di circa 15 pollici. Oltre al comparto principale c’è anche un secondo comparto anche questo chiuso da una linguetta in cui è possibile infilare un MacBook Air o un tablet come un iPad Air o un iPad Pro 11″ o un iPad da 10,2 pollici. Infine ci sono anche alcune tasche per piccoli oggetti come cavi, caricabatterie, smartphone o chiavette.

Il comparto come detto è accessibile anche senza aprire la cerniera principale. Un sistema di sicurezza lo tiene sotto chiave quando serve ma quando avete necessità di aprirlo, ecco che potrete farlo senza accedere alla parte interna della valigia dove si tengono altri effetti personali. Lo sblocco è a levetta, senza cerniere.

Ciliegina sulla torta per chi vuole comprare questa valigia per viaggiare con i propri dispositivi elettronici, c’è anche una porta USB esterna. Dentro alla valigia a quel punto è possibile collocare un powerbank con la quale ricaricare o tenere sempre carico il proprio iPhone senza ricorrere una presa a muro.

Abbiamo poi fatto cenno alla qualità della valigia Level 8. È realizzata con guscio rigido per PC Bayer Makrolon di grado aerospaziale rifinita antigraffio. La chiusura è a combinazione (con chiave TSA), la parte interna è interamente rivestita, una cerniera di separazione tiene divisi i due compart. Sulla parete che divide i due comparti sono disponibili due altre tasche a cerniera.

Questa interessantissima valigia costerebbe 169,99 euro ma grazie ad uno sconto sul prezzo finale e ad un coupon del 5% la pagate solo 145,34€