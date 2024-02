La mini torcia portachiavi Varta costa solo 2,99€

Vi è mai capitato di avere improvvisamente bisogno di una luce, magari perché siete in garage, avete perso qualche cosa in strada o site in difficoltà nell’infilare la chiave nella toppa? In situazioni come queste e in molte altre fa al caso vostro una micro torcia di Varta che oggi scontata del 50% vi costa solo 2,99€.

Stiamo parlando non di un classico prodotto cinese da pochi euro costruito conseguentemente, ma di una vera torcia in miniatura con “caratteristiche ben studiate per un uso quotidiano affidabile”, come dice la stessa Varta.

È realizzata in un rivestimento tricomponente (alluminio, gomma, plastica ABS), resistente agli urti, può essere attaccata al portachiavi o fare essa stessa da portachiavi; a questo scopo ha un anello per l’aggancio. Le specifiche ufficiali sono davvero interessanti per l’uso cui è preposta

12 lumen

Batteria con durata 6,5 h

22 metri di raggio d‘azione

testata alla caduta di 1 metro

Lunghezza 94 mm

Peso di 35 grammi

Garanzia VARTA 3 anni

In pratica è perfetta per illuminare uno spazio anche discretamente ampio in rapporto alle dimensioni, è piccola a sufficienza per portarsela sempre con sé in tasca o magari dentro ad una borsetta o a attaccata allo zaino.

Questa torcia è già molto economica, il prezzo sarebbe di 6€. Ma oggi la comprate a 2,99€, la metà del suo prezzo ufficiale. Un vero affare visto che inclusa c’è pure la batteria AAA che serve per funzionare.

