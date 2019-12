Dopo 28 anni Apple torna al CES 2020 ma non come ci si aspetta

Dopo 28 anni Apple torna al CES 2020, Consumer Electronics Show di Las Vegas, l’importante fiera dell’elettronica di consumo che si svolge ogni anno a Las Vegas: ma al contrario di quello che fanno tutti i principali marchi di elettronica non presenzierà annunciando nuovi prodotti.

Infatti la multinazionale di Cupertino non avrà un suo stand per presentare prodotti ma Jane Horvath, senior director di Apple che si occupa di privacy, parteciperà a una tavola rotonda dedicata a questo tema insieme con altri dirigenti di Facebook, Procter & Gamble, e della Federal Trade Commission (FTC), l’ente governativo USA che si occupa della tutela dei consumatori e della gestione della concorrenza.

La tavola rotonda che si svolgerà il 7 gennaio in occasione del CES 2020 sarà incentrata su “Ciò che i consumatori desiderano” quando si parla di privacy. “La privacy è ora un imperativo strategico per tutte le imprese che fanno ricorso alle informazioni sui consumatori”, si legge nella sezione del sito dedicata al CES 2020 che pubblicizza l’evento.

“La privacy è un diritto dell’uomo (secondo Apple) e “un web più privato” (secondo Google). Come si occupano di privacy su larga scala le aziende? Le disposizioni diventeranno un mosaico frammentato? E soprattutto, cosa vogliono gli utenti?”.

Apple non partecipa più al CES di Las Vegas dai primi anni ’90. L’ultima partecipazione di Apple al CES risale al 1992, in occasione del Chicago show, dove l’allora CEO John Sculley presentò il primo computer personale tascabile Newton.

Lo scorso anno i visitatori che partecipavano al Consumer Electronics Show erano accolti da un grande cartellone pubblicitario di Apple installato nei pressi del Convention Center LVCC. Sul cartellone la dicitura «What happens on your iPhone, stays on your iPhone», un gioco di parole per richiamare il celebre motto «What happens in Vegas, stays in Vegas» (Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas) usato nel paradiso per adulti noto per il gioco d’azzardo, i nightclub, le feste in piscina e così via.

