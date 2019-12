Con l’app Weekendesk l’idea per la gita fuori porta arriva dallo smartphone

La comodità di poter fare tutto dallo smartphone, partendo dall’ispirazione per il fine settimana ideale fino alla prenotazione e all’acquisto: è questo lo scopo di Weekendesk, applicazione per cellulari rinnovata proprio di recente per aiutare le persone a prendersi una pausa rigenerante soprattutto adesso, in vista delle ferie natalizie.

La possibilità di scappare dalla routine quotidiana con una fuga di pochi giorni, anche solo per il weekend, rappresenta un toccasana che spesso si concretizza meno di quanto vorremmo per la mancanza di idee, per il poco tempo a disposizione per recarsi in agenzia o cercare tra le mille offerte in Rete o ancora per il timore di andare fuori budget.

La nuova versione dell’app per iPhone e Android, che segue poi di pari passo il restyling del portale accessibile via web, è caratterizzata da un nuovo look e da nuovi colori per offrire una piacevole esperienza a trecentosessanta gradi su misura di cellulare. Dalla ricerca dell’idea per il fine settimana tramite il tool Discovery alla selezione delle proposte più in linea con le proprie esigenze, in base al tema, alla destinazione e molto altro, fino alla prenotazione.

Sempre nell’ottica di facilitare e rendere più intuitiva la ricerca della mini vacanza perfetta, è stata potenziata anche la funzione Cerca intorno a me, un efficace strumento che, basandosi sulla geolocalizzazione, consente di trovare tutte le proposte non troppo lontane da dove si vive, tenendo conto che la distanza percorsa da chi prenota una fuga di pochi giorni è in media di 130 chilometri da casa.

Questo rinnovamento per mobile non solo calza a pennello con le imminenti ferie natalizie ma è giustificato anche dagli ultimi dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, secondo i quali quasi una transazione su quattro (23%) in ambito travel avviene da smartphone, con una crescita del 32% rispetto al 2018.

Le persone infatti sembrano infatti essere maggiormente predisposti alla documentazione tramite smartphone sulle mete delle proprie vacanze: d’altro canto è l’unico dispositivo che abbiamo quasi certamente sempre in tasca e che per occasioni come queste si può tirare fuori anche mentre si sta rientrando dal lavoro sui mezzi pubblici, ottimizzando così i tempi morti.