Apple metterà USB-C su tutti i suoi accessori

Non serviva un analista per lanciare l’ipotesi ma le voci secondo le quali dal 2023 l’iPhone integrerà l’USB-C (anche perché Apple sarà costretta a questa mossa dalla Commissione europea che ha già indicato l’USB-C come standard da seguire per la ricarica), portano Ming-Chi Kuo a indicare che tutti i futuri accessori di Apple seguiranno lo standard in questione.

Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che dal 2023 Apple abbandonerà il connettore Lightning per passare all’USB-C. In un tweet successivo a questa indicazione, l’analista riferisce che i vari accessori della Mela seguiranno a ruota.

Nei mesi precedenti sono circolate voci secondo le quali Apple avrebbe allo studio un iPhone completamente privo di porte ma secondo Kuo per un prodotto del genere è ancora troppo presto, per via limitazioni nelle attuali tecnologie di ricarica wireless, inclusa l’immaturità dell’ecosistema MagSafe.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future.

Kuo abbraccia l’idea secondo la quale i vari accessori per iPhone e iPad sfrutteranno la porta di ricarica integrata in questi ultimi. “Anche altri accessori con porta Lightning, (es. AirPods, Magic Keyboard/Tackpad/Mouse, Batteria MagSafe) passeranno alla USB-C nel prossimo futuro”.

Apple a dire il vero ha già iniziato la transizione verso l’USB-C con gli iPad Pro, porta che permette di caricare e collegare vari accessori (come dispositivi di archiviazione esterni, fotocamere e display) e anche alimentare altri dispositivi.

