Su iOS 15.5 riferimenti a nuovi Mac, arriveranno alla WWDC

Arriva una conferma alla prospettiva del lancio di nuovi Mac già alla WWDC 2022. Se ne dice convinto Mark Gurman che nella sua newsletter Power On, citata da Forbes, spiega di avere trovato nell’ultima versione beta di iOS 15.5 un esplicito riferimento alla compatibilità con nuove macchine.

Come spiega Gurman e come noto, quando Apple lancia una nuova macchina è obbligata a renderla compatibile con l’ultima versione del sistema operativo. Per questa ragione se iOs 15.5 contiene il codice necessario a questi nuovi Mac è molto probabile che questi saranno presentati alla WWDC che apre il 6 giugno, visto che iOS 15.5 dovrebbe essere reso disponibile entro fine mese.

Se la notizia fosse confermata non saremmo di fronte ad una vera novità. Il giornalista americano da tempo sostiene che alla WWDC arriveranno nuovi Mac. Semmai il problema è capire di quali Mac stiamo parlando. Apple starebbe infatti preparando una decina di nuovi Mac con quattro diverse configurazioni del processore M2, il successore dell’attuale chip M1. Per quanto riguarda la lineup con processore M2, sulla rampa di lancio ci sono un MacBook Air, i MacBook Pro che prenderanno il posto dei modelli da 13 pollici e nuovi Mac mini. Se la vicenda del processore M1 è di qualche insegnamento, gli M2 Pro, M2 Max ed M2 Ultra già in fase di sviluppo arriveranno più tardi, probabilmente ad inizio prossimo anno.

Anche se non è detto che tutti i nuovi Mac menzionati da iOS 15,5 saranno dotati di processore M2, la WWDC è il momento migliore per presentare la nuova componente. Grazie alla disponibilità di macchine con il nuovo chip sarebbe più facile e diretto indurre chi crea applicazioni per il mondo Apple ad ottimizzarle per le GPU e le CPU. Questa, del resto, è stata pur con qualche variante la strategia del debutto di M1 un processore che era stato anticipato dalla piattaforma A12Z sulla quale gli sviluppatori già alla WWDC 2020 avevano potuto cimentarsi nella codifica dei loro lavori.