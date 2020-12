Apple potrebbe spedire 250 milioni di iPhone in un anno

Erano anni che Apple non ne vendeva così tanti: di iPhone, si intende, e a dirlo è l’analista Daniel Ives di Wedbush Securities Inc, secondo il quale il colosso di Cupertino potrebbe arrivarne a venderne ben 250 milioni in un anno, totale che se raggiunto segnerebbe il record più alto di sempre per Apple. Il successo della nuova serie iPhone 12 è talmente evidente – spiega la nota agli investitori della società di servizi finanziari e investimenti con sede a Los Angeles – che non solo le vendite potrebbero andare meglio di quanto previsto, ma da diversi anni non accadeva che Apple avesse un trend così buono.

Nel grafico elaborato dall’analista un trend simile si era visto soltanto con gli iPhone 6 e 6 Plus, che furono i primi a introdurre schermi di dimensioni più grandi e cambiare design passando da quello squadrato ai bordi arrotondati. Se questo pronostico dovesse avverarsi allora significa che Apple è riuscita di nuovo a ottenere lo stesso effetto tornando sui suoi passi, appiattendo cioè i bordi degli iPhone che con la serie 12 somigliano tanto agli iPad Pro ma anche ai vecchi iPhone 4 e 5, proponendo terminali con dimensioni e schermi per tutti i gusti.

Ovviamente non è solo il design a trainare le vendite ma anche tutte le tecnologie che ci sono dentro, 5G in primis, che è una novità assoluta per gli iPhone di Apple. Sulla base di quel che sta accadendo nelle catene di fornitura – rileva l’analista – la domanda dei nuovi telefoni ha superato positivamente anche il miglior scenario previsto. Ci si aspetta di dover assemblare 95 milioni di unità, ovvero il 35% in più di quanto si ipotizzava in precedenza.

Se tale tendenza dovesse continuare su questa linea – scrive Wedbush – Apple potrebbe spedire 250 milioni di iPhone durante l’intero anno fiscale 2021, il che sarebbe un record visto che l’anno migliore fu il 2015 quando, per l’appunto con iPhone 6 e 6 Plus, Apple ne spedì 231 milioni.

