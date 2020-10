Doppia presa da esterno compatibile Homekit e Alexa: solo 20,54

Avete visto tante prese compatibili con Homekit e Alexa, ma ne avete viste pochissime o nessuna pensata per esterno. Soprattutto non ne avete vista nessuna che vi costa appena 20,54 euro grazie ad un coupon. Quella di cui siamo parlando è la presa di Meross una , una mini-ciabatta con due Schuko studiata appositamente per essere messa su un balcone, un giardino o sotto un portico.

Questa presa è molto simile a tante altre che abbiamo visto ma è certificata IP44, quindi resistente agli spruzzi, alla pioggia e anche alla polvere. È dotata di un coperchio che la protegge quando non viene usata. Questa presa è perfetta per tutti i dispositivi che usiamo all’aria aperta: un albero di Natale, una luce per esterni, una lampada anti zanzare, una cassa per musica, una videocamera di sicurezza e così via. Essendo compatibile con HomeKit e quindi Siri, Alexa, Google Home e IFTTT, potete programmare delle routine o dei timer oppure semplicemente attivare i dispositivi che sono collegati ad essa. Le due prese shucko operano in maniera indipendente e le potete controllare anche in maniera separata.

Da notare che l’alimentazione alla presa wifi connessa può essere attivata o disattivata con un tasto fisico. In questo caso i programmi definiti non verranno mantenuti e dovranno essere ricreati. È possibile chiudere l’indicatore LED tramite APP Meross. Tra gli altri dati tecnici: ingresso: 100-250 V ~, 50 / 60Hz, 10A; uscita: 100-250 V ~, 50/60 Hz, 10A (carico massimo). Realizzata in ABS e certificata CE, RoHS e RAEE

La presa costerebbe 31,44 euro, ma potete applicare il coupon che trovate integrato nella pagina e dopo mettere il codice J2UGEEJEMXOV. Questo sconta la presa a 20,44 euro.

