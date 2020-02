Salute iOS, come esportare ed importare i dati anche quando cambiate iPhone

A partire da iOS 8 Apple ha introdotto Salute, una app che, in combinazione con il co-processore M7 di iPhone 5S, raccoglie tutti i dati relativi a contapassi, calorie bruciate, e molto altro. Apple Watch poi aggiunge ancora più parametri alla propria scheda.

Tutte queste informazioni spariscono però nel caso in cui si acquista un nuovo iPhone oppure si decide di aggiornarlo ripristinandolo come nuovo. Fortunatamente è possibile esportare tutti i dati sanitari ed importarli nel dispositivo, in questo modo si avrà continuità nella raccolta dei dati potendo dare uno sguardo ancora più ampio dopo diversi anni di monitoraggio delle proprie attività.

Per esportare i dati è sufficiente recarsi in Salute > Dati sanitari > Tutti e cliccare sul simbolo di condivisione. Un popup spiegherà che cliccando Esporta saranno necessari alcuni minuti, che varieranno in base alla quantità di dati da salvare.

Al termine del salvataggio, verrà creato un file .zip che potrà essere inviato (oppure autoinviato) tramite email. Tutti i dati vengono praticamente raccolti in un file .CSV che può essere visualizzato su Mac.

Purtroppo Apple non offre un sistema nativo per importarlo poi su un nuovo dispositivo, tuttavia è sufficiente affidarsi all’app Health Importer (3,49 euro su App Store) per ripristinare i dati raccolti.

Una volta scaricata, basterà infatti aprire la mail contenente il file .zip precedentemente esportato, mantenere la pressione su quest’ultimo in modo da aprire il pannello di condivisione e, tra le app di terze parti disponibili, selezionare la nuova Health Importer. A questo punto non resta che seguire le istruzioni su schermo mostrate dall’app per importare tutti i vecchi dati sanitari.

