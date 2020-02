Microsoft sta riprogettando le icone di Windows 10

Se lo scorso anno Microsoft ha aggiornato le icone di Office, questa volta il colosso sembra intenzionato a dedicarsi a quelle di Windows 10. Il gigante del software sta lanciando aggiornamenti alle icone per le principali app di Windows 10, che arriveranno come aggiornamenti nei prossimi mesi, a partire dalle app Calendario e Posta che per primi potranno essere apprezzati dai Windows Insiders nel Fast ring.

Il team di progettazione icone dell’azienda ha spiegato che in questo modo vorrà staccarsi dalle icone piatte e incolori visibili oggi, in favore di icone che siano allo stesso tempo più coerenti con il nuovo marchio, anche alla luce delle recenti innovazioni della suite Office.

Come riferisce engadget, però, la mossa risulta essere probabilmente in ritardo. Microsoft, ricordiamo, non mette mano alle icone dal lontano 2015, e tante delle icone presenti oggi sul sistema operativo desktop si sentono effettivamente datate.

Peraltro, in alcuni casi, oltre che vecchie, le icone di Windows si sono avvertite come incoerenti, soprattutto da quando Office ha beneficiato del nuovo design. Questo aggiornamento, dunque, servirà a proiettare l’aspetto di Windows 10 nell’era moderna e potrebbe offrire all’utente un sistema operativo più colorato e coerente.

Per tutte le novità riguardanti Windows 10 e l’universo Microsoft vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.