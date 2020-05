James Dyson: produrre un’auto elettrica poco costosa è impossibile

James Dyson, inventore, designer e imprenditore britannico, fondatore dell’azienda che porta il suo cognome, è stato intervistato dal quotidiano britannico The Times e nell’intervista ha parlato dell’annullato progetto per la creazione di un’auto elettrica.

Dyson aveva in precedenza previsto l’arrivo di proprie auto elettriche entro il 2020 e queste dovevano essere la risposta britannica a Tesla. Dall’intervista si scopre che l’idea era di realizzare un grande SUV in grado di ospitare fino a sette adulti contemporaneamente.

L’imprenditore britannico ha speso 600 milioni di sterline (circa 671 milioni di euro) sul progetto ed è il denaro di tasca sua che è stato inghiottito come un pozzo senza fine nel processo. Dyson non è un’azienda quotata in borsa e la società non ha voluto rivolgersi a investitori privati ​​per tale iniziativa. L’annullamento di tutti i progetti rappresenta dunque una perdita notevole per il miliardario … che a ogni modo non ha problemi, con un patrimonio stimata in 18 miliardi di euro: in pratica l’uomo più ricco del Regno Unito.

Dyson ha investito seriamente nell’idea a partire dal 2017, annunciando un investimento di due miliardi di sterline (circa 2,24 miliardi di euro), metà delle quali destinate solo alla creazione della batteria. Quasi 600 dipendenti dell’azienda si sono occupati del progetto e il veicolo doveva, sulla carta, doveva essere pronto in uno o due anni, con la costruzione vera e propria pianificata in una fabbrica che doveva nascere per l’occasione a Singapore.

Da dettagli sul prototipo N526, nome in codice interno del veicolo, si apprende che si trattava di un SUV lungo 5 metri, largo 2 e alto 1,7 metri. Il veicolo avrebbe dovuto avere una autonomia di 600 miglia (circa 965 km) per carica; il peso del prototipo era piuttosto elevato: 2.600 kg e Dyson non sembra essere riuscito lontanamente a ottenere ci che offrire Tesla in termini di accelerazione, praticamente garantita con due motori elettrici da 200 kW.

Il progetto è stato abbandonato per l’impossibilità di offrire il veicolo senza perdere denaro. Ogni SUV sarebbe al produttore £ 150.000 sterline (circa 168.000 euro) e quindi al pubblico ancora di più; anche garantendo una autonomia elevata, un prezzo così elevato non avrebbe senso una elevatissima fetta di pubblico. Tra le righe sembra di capire che, anche l’autonomia, alla fine non poteva essere quella promessa: una sorta di “maledizione” comune in questo settore. Dyson riferisce ad ogni modo che non tutto è e perduto e che quanto appresso nello sviluppo delle batterie per l’auto, consentirà di offrire migliorie in altri prodotti.