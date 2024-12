DreamWorks Classic Collection, 40 film d’animazione in DVD a soli 99 €

Pubblicità

Se amate il cinema d’animazione, il cofanetto DVD DreamWorks Classic Collection ne raccoglie 40 di quelli che hanno fatto la storia del cinema, con alcune delle pellicole più iconiche prodotte appunto dalla DreamWorks.

Tra i titoli più noti figurano Shrek, Kung Fu Panda, Trolls, e Madagascar, ma non mancano anche pellicole come Dragon Trainer e I Croods, capaci di catturare l’immaginazione con storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Questo insieme di film permette di riscoprire grandi successi che, negli anni, hanno saputo creare universi affascinanti, come nel caso di Shrek e dei suoi numerosi sequel, oppure l’emozionante saga di Dragon Trainer.

Non vi trovate soltanto le avventure di personaggi ormai leggendari, ma anche storie più recenti che hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama dell’animazione, come Il Piccolo Yeti e il film di Capitan Mutanda. La varietà di generi e tematiche rende questa raccolta un’ottima scelta per ogni tipo di pubblico: dalle storie d’avventura, alle commedie esilaranti, fino ai film più toccanti e emozionanti.

Inoltre, la collezione offre anche un’ampia gamma di contenuti speciali e curiosità sui film, che permettono di approfondire i retroscena della produzione e scoprire dettagli inediti su alcune delle pellicole più amate di sempre.

Ogni film per altro è doppiato in italiano e a conti fatti è un vero affare perché è come se li pagaste 2,50 € l’uno. Tenete conto che parliamo di 40 pellicole, per una durata complessiva pari a 88 ore, quindi il cofanetto rappresenta un’occasione unica per passare ore di divertimento in compagnia dei propri cari riscoprendo i film che hanno fatto sognare generazioni di spettatori.

È una vera e propria antologia del meglio dell’animazione DreamWorks. Un regalo che lascia il segno, specie se il destinatario desidera da tempo mettere le mani su una una raccolta completa di film che piacciono a grandi e piccini: una collezione che non può mancare nella libreria di ogni appassionato del genere.

Dove comprare

DreamWorks Classic Collection costa 99 € ed è in vendita anche su Amazon.

