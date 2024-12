Come lavorare in gruppo sulle Note di iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Le Note che scrivete sull’app omonima di Apple possono essere condivise con qualsiasi altra persona che abbia almeno un iPhone, un iPad o un Mac. Una funzionalità apparentemente banale e tutt’altro che scontata perché in pochi click vi permette di mettere in condivisione un foglio bianco dove poter fare praticamente di tutto, e coi vantaggi del digitale.

In questo articolo vi spieghiamo come si fa, e quando potrebbe tornarvi utile.

Come condividere una nota su iPhone

Il procedimento che descriviamo è fotografato su iPhone, ma è valido anche per iPad e Mac. Tutto quello che dovete fare è:

Aprire una nota che volete condividere, o scriverne una nuova (basta anche solo il titolo);

che volete condividere, o scriverne una nuova (basta anche solo il titolo); cliccare su Condividi ;

; impostare su Collabora ;

; cliccare su Invita con link ;

; selezionare almeno un contatto in rubrica con cui condividere la nota;

in rubrica con cui condividere la nota; cliccare su Condividi link.

Il pulsante, da giallo, diventerà grigio e la scritta Condividi link sarà sostituita da Creo link.

Pochi secondi di attesa (dipende dalla vostra connessione) perché la nota finisca sul Cloud di Apple: a quel punto potrà essere letta e modificata da chi ha ricevuto l’invito.

Personalizzare condivisione e permessi

Contestualmente alla condivisione sarà anche apparso un nuovo pulsante tra gli strumenti della nota visibili in alto a destra: è contrassegnato dall’icona stilizzata di un omino.

Cliccateci per aprire il menu attraverso il quale è possibile tenere sotto controllo le modifiche, gli accessi e personalizzarne il funzionamento.

Oltre a spulciare tutte le attività svolte dai collaboratori attraverso un elenco aggiornato di ogni singola modifica, potete decidere se visualizzare o meno il cursore dei vari partecipanti in modo tale da vedere in tempo reale dove stanno puntando e cosa potrebbero presto modificare.

Da qui potete anche aggiungere o rimuovere i partecipanti, regolarne i permessi abilitandoli alla modifica della nota o alla sola visualizzazione e alla possibilità di aggiungere nuovi collaboratori.

Da qui potete anche cliccare direttamente su Copia link per copiare negli appunti il link diretto alla nota (il link sarà qualcosa come https://www.icloud.com/notes/0b2Vm43cH4KV_2-E4CXgseWxA#Condivisione_delle_note ) così da incollarlo in una mail da inviare ai colleghi di lavoro, o ad amici e parenti via Whatsapp, tanto per fare due esempi.

Essendo infine i proprietari della nota, in qualsiasi momento potete revocare gli accessi cliccando su Interrompi la condivisione pur mantenendo al suo interno tutto il contenuto, trasformandola di fatto in una comunissima nota accessibile soltanto dai vostri dispositivi.

A cosa serve

Condividere una nota in questo modo può cambiarvi la vita in più di un’occasione. Più di tutto vi fa risparmiare l’installazione di svariate applicazioni collaborative.

Una tra tutte quella che di norma usate per gestire la Lista della spesa con parenti e amici. Usando il sistema di checklist di Apple, potete aggiungere nuove cose da comprare o spuntare quelle prese in un click, informando tempestivamente tutti i collaboratori alla nota.

Potete usare la nota condivisa anche per aspetti puramente ludici, ad esempio sfruttando matita e pennelli per improvvisare una veloce partita a Tris. E via quindi un altra app per giocare.

Più in generale tutte le funzioni normalmente disponibili per le note e utilizzate per scopi personali, diventano un’occasione di condivisione senza bisogno di occupare la memoria di iPhone, iPad e Mac con altrettante applicazioni.

Ad esempio aggiungendo allegati, registrando memo vocali, caricando foto e video, scansionando documenti e testi che saranno accessibili e visionabili in tempo reale da tutti i partecipanti, senza bisogno di passare ad esempio per Dropbox o una delle varie app di messaggistica.

