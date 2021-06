Driver Boot Camp aggiornati con migliorie per i MacBook con trackpad

Apple ha rilasciato Boot Camp versione 6.1.15 per gli utenti Mac che hanno installato Windows in una partizione dell’unità interna preparata con Assistente BootCamp (l’utility che consente di installare Windows in una partizione dedicata).

Lo riferisce The Verge, spiegando che l’update offre un controllo più preciso con le gesture sui MacBook che eseguono Windows, incluso il supporto per il tap to click, il tap all’angolo inferiore destro (corrispondente al click con il pulsante destro del mouse), lo swipe per lo scrolling e altre gesture.

Il supporto migliorato per le gesture è disponibile eseguendo Windodws sui Mac con chip T2. Apple spiega che eseguendo Windows su un Mac basato su Intel, è possibile impostare le opzioni del trackpad che hanno effetto sul clic, sul clic secondario, sul trascinamento e altro ancora. A seconda del tipo di trackpad presente sul proprio Mac, solo alcune determinate opzioni di configurazione saranno visibili.

A questo indirizzo le istruzioni su come installare Windows sui Mac con CPU Intel usando l’utility Assistente Boot Camp di serie con il Mac.