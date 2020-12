RUNFENGTE è l’adattatore per Macbook USB-C 12 in 1 con PD, display 4K e tanto altro: solo 34 euro

Si sa, gli ultimi Macbook di Apple non brillano per connettività, e offrono all’utenza una sola porta USB-C. Per poter sfruttare al meglio i notebook della Mela, allora, ci vorrà certamente un adattatore che espanda le porte in ingresso. Tra questi oggi vi presentiamo quello RUNFENGTE, un 12-in-1, che trasforma il Macbook in un concentrato di connettività. Si acquista in offerta lampo a poco più di 34 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’hub si collega tramite il connettore USB-C, e offre all’utente ben due ingressi HDMI, che consentono risoluzioni 4K a 30Hz. Ancora, l’adattatore presenta un ingresso VGA, che offre risoluzioni fino 1080P a 60Hz. Non solo, questo adattatore aggiungerà al vostro Macbook anche una porta ethernet LAN con velocità 10/100 fino a 1000Mbps al secondo. Ancora, non manca un ingresso USB-C con supporto Power Delivery, che offre supporto fino a 100W, con possibilità con possibilità di ricarica 5- 20V a 3A.

Al suo fianco, una seconda porta USB-C dati, con velocità 3,0. Ancora, l’hub aggiunge al Macbook due porte USB 3.0 con supporto 5V 1A a 5Gbps e una ulteriore porta USB 2.0. Infine, non per importanza, non manca l’ingresso jack cuffie da 3,5mm, e lo slot per schede di memoria MicroSD.

Naturalmente, l’hub è compatibile, oltre che con i Macbook USB-C, anche con tutti questi dispositivi che hanno un ingresso tipo C.

L’hub in questione ha un prezzo di listino superiore a 70 euro, ma al momento lo si paga poco più di 34 euro, per via dell’offerta lampo in corso. Clicca qui per comprare.