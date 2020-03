Dyson Corrale è la piastra hi-tech che modella i capelli senza danneggiarli

Dyson ha presentato a porte chiuse, nel rispetto dei provvedimenti per il contenimento del Coronavirus, a Parigi, la piastra Dyson Corrale, un dispositivo hi-tech per donne che desiderano capelli più lisci ma non danneggiati da piastre troppo calde.

Dyson Corrale è una piastra dalle lamine flessibili, con un sistema di riscaldamento, un controllo intelligente del calore e una versatilità senza filo, unica nel suo genere. La piastra Dyson sfrutta le lamine flessibili brevettate che si adattano ai capelli, alla loro forma e al loro volume, causando la metà dei danni che normalmente provocano le piastre a lamine rigide attualmente sul mercato.

Dyson ha sviluppato una complessa lamina in lega di rame e manganese, che combina un preciso equilibrio tra sei diversi metalli per garantire il livello ideale di flessibilità, resistenza e conduzione termica.

Ogni lamina è lavorata meccanicamente con una precisione di 65 micron – lo spessore di un capello umano – e bordata con tormalina per attivare le proprietà ionizzanti che contribuiscono a ridurre l’effetto elettrostatico.

Le lamine applicano a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme sull’intera ciocca, mantenendola allineata. In questo modo si ottiene styling senza danni da calore estremo: la piastra, infatti, non ha la necessità di scaldarsi tanto come altri prodotti in commercio. Sono previste tre impostazioni di calore: 165°C, 185°C e 210°C.

Queste modalità permettono di scegliere la giusta temperatura in base alla tipologia e lunghezza dei capelli e allo styling desiderato. Il connubio di adattabilità e controllo fornito dalle lamine flessibili consente di creare styling diversi con minor calore, senza compromettere il risultato finale.

La batteria agli ioni di litio a 4 celle è pensata per offrire una performance senza filo, permettendo l’utilizzo della piastra con comodità ovunque ci si trovi. La piastra si ricarica completamente in 70 minuti e offre fino a 30 minuti di styling senza filo.

Riponendo la piastra sullo stand di ricarica a intervalli regolari o, in alternativa, collegando il filo di ricarica magnetico – con una capacità di rotazione di 360° – è possibile sfruttare una modalità di ricarica ibrida per sessioni di styling prolungate

La piastra Dyson Corrale è già disponibile al prezzo di 499 euro.