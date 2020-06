Samsung Odyssey G9 da 49 pollici, il primo monitor ad alta definizione Dual Quad per veri gamer

Samsung annuncia Odyssey G9, monitor curvo di nuova generazione presentato al CES 2020, appositamente studiato per una migliore esperienza videoludica e che si basa si una curvatura confortevole, interazione immersiva e qualità dell’immagine. Ecco le caratteristiche tecniche.

Odyssey G9 da 49 pollici è il primo monitor al mondo ad alta definizione Dual Quad (DQHD; risoluzione 5120×1440) in grado di offrire una curvatura 1000R. Propone un tempo di risposta di 1 ms con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e una qualità d’immagine QLED per il gioco in dual QHD.

Si aggiunge al G7 recentemente lanciato, e oltre ad essere certificato Eye Comfort, supporta la tecnologia HRD10+ in combinazione con la tecnologia Quantum dot e un pannello HDR1000.

Che si tratti di un monitor per giocatori lo si comprende anche dalla tecnologia che garantisce un’azione dinamica e senza soluzione di continuità scena per scena abilitata da NVIDIA G-SYNC Compatibilità e Adaptive Sync su DP1.4. G9 dispone anche di Infinity Core Lighting, che offre 52 colori e cinque diversi effetti luminosi.

Di seguito le principali caratteristiche tecniche:

Display

Dimensione 49 pollici

Active Display Size (HxV) (mm) 1191.936(H)*335.232(V)

(HxV) (mm) Curvatura dello schermo 1000R

Rapporto d’aspetto 32:9

Tipo pannello VA

Luminosità (tipica) 420cd/m2

(tipica) Peak Brightness (Typical) 1000cd/m2 cd/㎡

(Typical) Luminosità (min) 300cd/m2

(min) Contrast Ratio Static 2500:1(Typ)

Rapporto di contrasto dinamico Mega DCR

HDR (High Dynamic Range) Sì

(High Dynamic Range) Risoluzione 5,120 x 1,440

Tempo di risposta 1ms (GTG)

1ms Angolo di visione (orizz./vert.) 178°(H)/178°(V)

(orizz./vert.) Colori supportati Max 1.07B

Gamma cromatica (NTSC 1976) 88%(Typ.)

(NTSC 1976) Color Gamut (DCI Coverage) 0.95

(DCI Coverage) Copertura sRGB 125%(Typ.)

Copertura Adobe RGB 92%(Typ.)

Frequenza di aggiornamento Max 240Hz

Samsung Odyssey G9 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di agosto.