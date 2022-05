Il Signore degli Anelli, EA annuncia il gioco per iPhone e Android

Electronic Arts tenta il ritorno nella Terra di Mezzo: l’editore ha annunciato un gioco per smartphone free-to-play chiamato Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth. sarà un RPG per iPhone e Android, il primo titolo mobile EA basato sulle opere di J.R.R. Tolkien

A sviluppare il gioco sarà EA Capital Games lo studio dietro un altro RPG mobile di successo, Star Wars: Galaxy of Heroes del 2015. Heroes of Middle-earth includerà personaggi sia de Il Signore degli Anelli che di Lo Hobbit, insieme a sistemi di raccolta, combattimenti a turni e a un “racconto narrativo immersivo”.

EA ha dichiarato in un comunicato stampa che i giocatori sperimenteranno “storie iconiche dal mondo di Tolkien e prenderanno parte alla lotta contro i grandi mali della Terra di Mezzo”. Non sorprende che sarà un titolo mobile free-to-play, con microtransazioni al suo interno.

Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con The Saul Zaentz Company e Middle-earth Enterprises sulla prossima generazione di giochi di ruolo mobili. La squadra è piena di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e ogni giorno riuniscono la loro tremenda passione e talento per offrire un’esperienza autentica ai giocatori. La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata immergerà i giocatori nella fantasia della Terra di Mezzo dove andranno testa a testa guidando con i loro personaggi preferiti

Questo sarà il primo titolo di EA da Il Signore degli Anelli: Conquest del 2009. Warner Bros Interactive Entertainment, NetEase e Glu Mobile (che EA ha acquistato l’anno scorso) sono tra gli altri editori che hanno rilasciato giochi LOTR per dispositivi mobili.

EA prevede di iniziare beta test limitati in alcune regioni, così che Il Signore degli Anelli Heroes of Middle-earth per iPhone e Android sarà giocabile ad alcuni fortunati utenti già a partire da quest’estate.

Non è l’unico grande progetto LOTR in programma che debutterà quest’anno. Il titolo d’azione-avventura di Dedalic, Il Signore degli Anelli: Gollum, dovrebbe arrivare nel 2022. E poi, naturalmente, c’è la piccola questione della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che debutterà il 2 settembre.