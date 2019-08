Eccellente zaino per Pc Thule Subterra Backpack: solo 49,99 euro su Amazon

L’eccellente zaino Thule Subterra per PC scende a 49,99 euro su Amazon., il 60% meno della metà del suo prezzo consigliato.

Di questo zaini abbiamo parlato nei giorni scorsi quando per un brevissimo periodo Amazon l’aveva proposto in sconto; sfortunatamente le scorte sono andate immediatamente esaurite vista la qualità del prodotto

Il Thule Laptop Backpack 15,6″ Subterra è un prodotto di eccellenza come la maggior parte dei prodotti della aziende svedese che realizza accessori come portapacchi, portabici e appunto zaini. Disegnata con un occhio speciale al mondo Apple la serie Subterra è elegante, minimale, capiente e robusta. Nella versione che viene venduta a 49,99 euro (30 litri di capacità) ha una tasca imbottita “SafeEdge” che protegge grazie ad un morbido rivestimento interno e una tasca PowerPocket per i cavi del dispositivo e del caricabatteria. Si ha la possibilità di accedere al laptop attraverso lo scomparto superiore o la cerniera laterale ed è comodo trasportare grazie alle bretelle in EVA traforate e traspiranti, con rivestimento in mesh e pannello posteriore imbottito.

Lo zaino presenta anche una cinghia regolabile e rimovibile, collocata all’altezza dello sterno per stabilizzare lo zaino e conta sulle classica fascia passante per trasporto fissandolo al trolley. Non manca di tasca interna imbottita per cellulare, occhiali da sole o altri oggetti di valore e tante altre pratiche tasche per organizzare e trovare facilmente gli oggetti più piccoli, oltre alla tasca esterna per la bottiglia d’acqua.

Questo zaino viene venduto da Thule e da diversi venditori on line a 130 euro, in pratica il prezzo consigliato. Si trova anche a qualche cosa meno del costo praticato da Thule, ma nessuno lo vende come Amazon a solo 49,99 euro, che rappresenta il 60% di sconto. La spedizione è al 17 agosto, vale la pena di aspettare qualche giorno per avere