iPhone 15 Pro, ordinabile con piccolo sconto su Amazon

Da giorni su Amazon gli iPhone 15 Pro sono introvabili. Ma oggi sono tornati, sono in spedizione rapida e sono anche (leggermente) scontati nella versione da 1 TB.

Gli iPhone 15 Pro, lo ricordiamo, sono gli ultimi iPhone di fascia top ad essere stati rilasciati. Ne parliamo diffusamente nel nostro articolo di presentazione. Ma se volete sapere in sintesi in che cosa si distinguono dai precedenti, ecco qui quel che dice Apple

design robusto e leggero in titanio con vetro posteriore opaco

Processore A17 Pro con nuova GPU per giochi realistici

Equivalente di sette obiettivi con fotocamera principale da 48MP e foto a risoluzione standard di 24 megapixel

Tasto Azione personalizzabile per attivare al volo la tua funzione preferita

Nuovo connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati più veloce 4

Wi-Fi 6E

iPhone 15 Pro al momento è molto complicato tra trovar sul mercato. Pur essendo meno “raro” di iPhone per la maggior parte dei siti non è a magazzino. Anche Apple su Apple Store è in difficoltà nel consegnare rapidamente questo modello.

Amazon presenta cone ordinabili anche se non in spedizione immeditata, sia la versione da 512 GB che la versione da 1 TB. La versione da 1 TB è anche un pochino in sconto: 1069 € invece che 1990€