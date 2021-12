EcoFlow RIVER mini è la stazione di ricarica portatile definitiva, in offerta a 259 dollari

EcoFlow RIVER mini è la stazione di ricarica portatile che mette a disposizione dell’utente 210 Wh per avere potenza ovunque. Lo si può trasportare nello zaino, e portarlo con sé praticamente ovunque. C’è pure la versione che offre un pad Qi per ricaricare lo smartphone wireless. Al momento si acquista in sconto a partire da 259 dollari direttamente dal sito ufficiale. Clicca qui per comprare.

EcoFlow RIVER mini mette a disposizione numerosi ingressi, a partire dalle classiche prese a muro per la corrente alternata, oltre a prese USB A, e uscite USB-C nella versione wireless del prodotto. E’ come avere a disposizione una gigantesca power bank, pur sempre portatile, potendo ricaricare e alimentare numerosissimi dispositivi.

Supporta la ricarica rapida: EcoFlow RIVER min si carica fino all’80% in appena 1 ora senza grazie alla tecnologia di ricarica X-Stream di EcoFlow. Permette di alimentare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, pur essendo progettato per la portabilità, potendolo tenere in mano o anche dentro ad uno zaino.

EcoFlow RIVER mini offre un’uscita di 300 W (surge di 600 W), dunque utile per il 99% dei propri dispositivi, come computer portatili, luci, TV, e molto altro ancora. RIVER mini ha tutte le porte e le prese di cui avrete mai bisogno: 2 prese a muro CA, 1 presa CC per auto, 3 porte USB-A e una porta di ricarica rapida USB-C nella versione Wireless. In quest’ultima configurazione propone anche un pad di ricarica wireless nella parte alta, per ricaricare il proprio smartphone dotato di tale tecnologia.

RIVER mini propone una struttura robusta e monopezzo, e sfoggia anche un sistema di monitoraggio della carica avanzato per la protezione di tensione, corrente e temperatura.

Potete acquistare EcoFlow RIVER mini a partire da questo indirizzo sul sito web del produttore, a partire da 259 dollari. La versione wireless con pad di ricarica Qi e uscita USB-C costa 349 dollari.