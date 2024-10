Apribottiglie a pressione a meno di 1 €, impossibile resistere

Pubblicità

In queste ore è in offerta a meno di 1 € un apribottiglie che vi semplificherà la vita e vi farà stupire i vostri invitati: grazie al suo sistema a pressione rappresenta infatti una curiosa innovazione per tutti gli amanti del vino e delle bevande in bottiglia.

Presenta un design elegante – a forma di penna – lungo 20 cm e con un diametro di 2 cm, integrandosi perfettamente in ogni cassetto o in un bar. La sua estetica raffinata non è solo piacevole alla vista, ma anche funzionale, rendendo il processo di apertura delle bottiglie un’esperienza di classe.

È dotato di una piccola lama sul tappo con cui poter tagliare la pellicola che riveste i tappi delle bottiglie senza bisogno di altri utensili. Una volta rimossa la pellicola, la lunga asta di metallo presente sul manico principale va infilzata completamente nel tappo.

A questo punto si aziona la pompa manuale, simile a quelle utilizzate per le camere d’aria delle biciclette: così facendo si introduce aria all’interno e il sistema spingerà lentamente il tappo verso l’esterno, facilitando l’apertura senza alcuno sforzo.

Questo metodo fa sì che il tappo venga rimosso in modo fluido e senza rotture, eliminando il rischio di incastrarlo o danneggiarlo introducendo scaglie di sughero nella bevanda.

La promozione

