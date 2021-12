Mozilla Firefox 95, più sicuro con la tecnologia RLBox

Mozilla ha rilasciato la versione 95 di Firefox per Mac e Windows e tra le novità di questa versione la riduzione dell’uso della CPU su macOS. Gli sviluppatori riferiscono di avere ridotto il consumo di energia nelle operazioni di decodifica video su macOS, in particolar modo quando il browser è attivato a tutto schermo, utile con servizi quali Netflix e Amazon Prime Video.

Di particolare interesse è una tecnologia denominata RLBox – sviluppata in collaborazione con i ricercatori della University of California (San Diego) e della University of Texas – e che promette una maggiore protezione per sottocomponenti o moduli del browser (dal punto di vista tecnico, sfruttando WebAssembly è possibile isolare codice potenzialmente vulnerabile, impedendo che un exploit possa in qualche modo compromettere l’intero sistema operativo). Secondo gli sviluppatori (qui i dettagli tenici) la nuova sandbox è particolarmente efficace contro determinate vulnerabilità, i cosiddetti “supply-chain attack” e attacchi side-channel quali Spectre e Site Isolation.

Piccola novità riguarda anche la funzione Picture-in-Picture che consente di estrarre i video da una pagina web per guardarli in primo piano in una finestra separata mentre si continua a navigare in altre schede. possibile avere molteplici finestre Picture-in-Picture aperte e spostarle e dimensionarle in base alle proprie esigenze. Ora il selettore può essere spostato al lato opposto del video.

Firefox 95 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

