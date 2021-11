Eggotronic ottiene un finanziamento europeo di 15 milioni

La Banca Europea per gli Investimenti finanzia il settore Italiano dell’elettronica e dell’innovazione attraverso un prestito di 15 milioni di euro a Eggtronic Engineering S.p.A., in Italia nota anche con il marchio consumer Einova, fondata nel 2012 a Modena e con sussidiarie in America e Cina. L’investimento è reso possibile tramite il contributo del Fondo Europeo di Garanzia, parte della risposta dell’Unione Europea da 540 miliardi di euro e appositamente dedicato a contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia.

Il supporto finanziario della BEI contribuirà alla ricerca e sviluppo di Eggtronic per raggiungere la commercializzazione delle proprie tecnologie destinate sia alle aziende che ai consumatori. La società ha il potenziale per divenire un attore importante del settore della conversione statica dell’energia e dell’alimentazione senza fili e nella lotta ai cambiamenti climatici.

I sistemi di power conversion di Eggtronic consentono maggiori prestazioni dei semiconduttori, riducendo i costi dei convertitori e migliorando l’efficienza energetica degli stessi. Tali tecnologie possono essere applicate sia a prodotti elettronici di consumo che a realtà più complesse come la mobilità ibrida ed elettrica e le energie rinnovabili. In aggiunta, i dispositivi di conversione fungono anche da ponte tra i sistemi di generazione di energia da fonte rinnovabile e le batterie impiegate nello stoccaggio, rappresentando una innovativa soluzione nel raggiungimento dei goal di carbon neutrality.

Eggtronic impegna la propria ricerca anche nell’ambito dell’alimentazione wireless, che otterrà ulteriore supporto tramite il finanziamento della BEI. La società italiana ha prodotto i primi prototipi di alimentazione wireless position free per televisori, laptop ed elettrodomestici, secondo nuovi concetti di alimentazione senza fili che consentono di alimentare in modo ecologico e sicuro un ampio uso di elettrodomestici, dispositivi consumer ed automobilistici.

«Alla BEI crediamo fortemente che l’innovazione sia indispensabile per promuovere la crescita e il benessere collettivo» dichiara Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente della BEI. «Attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, l’innovazione e la ricerca contribuiscono inoltre alla sostenibilitá ambientale».

«Per questo siamo orgogliosi di finanziare Eggtronic consentendo all’impresa italiana di estendere su larga scala le fasi di progettazione e ricerca nel settore della conversione statica dell’energia e dell’alimentazione senza fili. La BEI porta cosí avanti il suo impegno a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane ed europee nel loro cammino sulla frontiera tecnologica consapevole della funzione strategica di questa attivitá».

«Noi di Eggtronic vogliamo migliorare la vita delle persone e salvaguardare l’ambiente grazie alle nostre innovazioni di frontiera nel campo dei semiconduttori e delle tecnologie di power electronics» dichiara Igor Spinella, CEO di Eggtronic. «È un settore strategico, che vogliamo far crescere in Italia per dare un contributo tecnologico, etico e sociale. Siamo grati ad un partner lungimirante e illuminato come BEI, che ci consente di dare forte impulso al nostro ambizioso piano di sviluppo».

Ricordiamo che l’italiana Eggtronic, anche con il marchio consumer Einova, è tra le prime società ad aver sviluppato alimentatori e trasformatori con tecnologia GaN, molto più piccoli ed efficienti, oltre ad aver presentato E2WATT, una soluzione che unisce alimentazione e trasmissione wireless di potenza che supera i limiti dello standard Qi per la ricarica wireless.

Dal 20202 David Tupman, ex dipendente Apple responsabile ingegneria di iPhone e iPad, fa parte del consiglio di amministrazione Eggtronic come consulente strategico.