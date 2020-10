L’ex VP di Apple David Tupman entra nell’italiana Eggtronic come consulente strategico

David Tupman è stato nominato strategic advisor di Eggtronic. Come consulente «Promuoverà il futuro sviluppo strategico e tecnico» della startup italiana, conosciuta principalmente per operare nel settore dell’elettronica di potenza e dell’alimentazione wireless. Al momento sviluppa principalmente tecnologie ecocompatibili ed efficienti dal punto di vista energetico (sono oltre i 150 brevetti internazionali concessi in tutto il mondo). Nell’anno ancora in corso – come ci aveva accennato un portavoce al CES di Las Vegas – la società è cresciuta soprattutto nei mercati retail, industrial ed automotive negli Stati Uniti e in Europa, ed il lancio di una nuova divisione IC che produrrà i suoi primi microchip a partire dall’inizio del 2021.

Tupman non è un nome nuovo tra queste pagine, e non solo: è conosciuto in tutto il mondo come grande innovatore tecnologico ma soprattutto come ex vicepresidente di Apple di iPhone e iPod. Visionario del settore, con oltre 30 anni di esperienza e nome presente in oltre 70 brevetti tecnologici, ha ricoperto questo ruolo fino al febbraio del 2012, per poi entrare nel consiglio di amministrazione di Pixelworks poco più di due anni dopo (presenza che mantiene ancora insieme a quella in Cirrus Logic, società texana produttrice di semiconduttori e specializzata nella progettazione di circuiti integrati analogici, a segnale misto e DSP audio). Negli anni non si è comunque limitato soltanto a questi ruoli “di facciata”: due anni fa, per dire, ha collaborato alla realizzazione di Owl, una dashcam che fa delle sue possibilità di streaming h24 uno dei suoi maggiori punti di forza.

«Eggtronic è una realtà entusiasmante che sta facendo un lavoro rivoluzionario nel suo campo» dichiara Tupman a commento della sua nomina «Sono onorato di essere coinvolto nell’azienda in questo momento cruciale della sua storia». Con doppia cittadinanza del Regno Unito e degli Stati Uniti, Tupman ha studiato ingegneria elettronica all’Università di Salford. Ha ricevuto un dottorato honoris causa dall’università nel 2014 ed ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’80 come principale ingegnere progettista presso Schlumberger e dal 1995-2001 come responsabile ingegneria hardware presso Psion Computers.

Come accennavamo in apertura, nel 2001 è entrato in Apple per sviluppare il primo iPod. Ha messo in piedi il team hardware ed è rapidamente diventato il vicepresidente dell’ingegneria hardware per iPod e iPhone. Durante il suo mandato decennale, ricco di innovazioni, Tupman non è stato solo il responsabile dello sviluppo hardware di ogni iPod ma anche di tutti gli iPhone, dall’iPhone originale all’iPhone 4s. Da quando poi ha lasciato Apple, ha condiviso la propria visione e le proprie idee con aziende tecnologiche di tutto il mondo attraverso la sua società di consulenza, la Details Lab Inc.

«Sono estremamente entusiasta di questa importante aggiunta al nostro team: David è la mente e l’anima dietro a diversi dispositivi che hanno profondamente cambiato il settore» ha spiegato Igor Spinella, CEO e fondatore di Eggtronic «Contiamo su di lui e sulla consulenza di Mark Gretton, ex CTO di TomTom, per rafforzare la nostra strategia e visione a lungo termine, così come le collaborazioni con altre società, che trarranno vantaggio dalle nostre tecnologie. Insieme saremo ancora più forti».